INPS: selezione per dirigenti ICT

inps Concorso INPS per informatici: online bando e domanda 7 Ottobre 2020 L’INPS ha pubblicato un interpello per conferire incarichi dirigenziali non generali, relativi alla “Struttura Tecnica per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale”.

L’iniziativa si rivolge sia ai dirigenti dipendenti dell’Istituto sia ai colleghi appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche e riguarda la copertura di alcuni ruoli vacanti:

Area “Technology Innovation”;

Area “Digital Processes & UX design”;

Area “Agile Enablement & Delivery”;

Area “Employee Engagement”.

Per partecipare alla selezione, i dirigenti INPS dovranno inoltrare la propria candidatura entro 10 giorni dalla pubblicazione del messaggio, datato 22 ottobre 2020, accedendo attraverso il portale ufficiale seguendo il percorso Home/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

I dirigenti appartenenti ad altre PA, invece, dovranno far pervenire la manifestazione di interesse inviando una email all’indirizzo [email protected], sempre entro 10 giorni dal 22 ottobre 2020.