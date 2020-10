Concorso INPS per informatici: online bando e domanda

Concorso INPS per assunzione di 165 informatici: online il bando con i requisiti, le istruzioni di domanda e gli argomenti delle prove scritte.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 6 ottobre (4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”), è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami (sono previste due prove scritte e una prova orale) a 165 posti nei ruoli del personale INPS (area C, posizione economica C1) con profilo informatico.

Il concorso prevede un primo anno di permanenza presso la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione della Direzione Generale per poi essere distribuiti su tutto il territorio nazionale.

I requisiti sono indicati nel bando. In particolare, è richiesta laurea triennale in ingegneria dell’informazione (L8); scienze e tecnologie fisiche (L30); scienze e tecnologie informatiche (L31); scienze matematiche (L35); statistica (L41) o equiparate, ovvero uno dei titoli di cui all’art. 9, comma 1, lettera a). Per i candidati con titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione

sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo.

L’invio online domande di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 16:00 del 7 novembre 2020, presentandole in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: ConcorsoInformatici. Per effettuare variazioni è possibile inviare una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente. Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda, firmarla e consegnarla il giorno della prima prova scritta o eventuale prova preselettiva.

La prima prova scritta riguarda le seguenti materie: Architettura dei sistemi elaborativi e reti; Metodologie DevOps, Agile;

Cloud Computing; Ingegneria del software; Intelligenza Artificiale; Blockchain; Data governance e DBMS; Data science.

La seconda prova verte su: Reti di telecomunicazione; Sicurezza informatica; Metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti; Organizzazione e la gestione nella fase di erogazione dei servizi informatici; Realizzazione di servizi su piattaforme Cloud.