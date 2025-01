Pensione anticipata a 60 anni nel 2025 per le donne geometra

Le professioniste iscritte alla Cassa Geometri possono accedere nel 2025 ad un regime agevolato per la pensione di vecchiaia anticipata a 60 anni.

Via libera alla modifica del regolamento previdenziale per le iscritte alla Cassa Geometri, volta ad agevolare l’accesso alla pensione anticipata da parte delle professioniste con lunghe carriere alle spalle.

Con l’approvazione della delibera n.6/2024, infatti, si introduce un regime agevolato temporaneo che corrisponde ad un sorta di Opziona Donna Geometra.

Nello specifico, si tratta della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2035, le donne iscritte alla Cassa potranno inoltre usufruire della riduzione della quota reddituale – che passa dall’1% allo 0,5% – per ogni mese di anticipo rispetto all’età di 67 anni. Anche la soglia minima di abbattimento si dimezza, passando a un valore minimo del 6%.

L’intervento, come si legge nella nota di Cassa Geometri, si pone come obiettivo quello di tutelare la fascia di professioniste che hanno iniziato a svolgere la professione negli anni ’80 e ’90 in un contesto sociale penalizzante, non potendo beneficiare di un assegno pensionistico adeguato.

Questa delibera segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema previdenziale equo e sostenibile – commenta il Presidente di Cassa Geometri Diego Buono – andando a compensare quegli effetti discriminatori che 30-40 anni fa hanno leso i diritti fondamentali delle donne geometra come la conciliazione lavoro e famiglia e la genitorialità, oggi al centro delle politiche di welfare della Cassa.