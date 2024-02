Fondo pensione Fon.Te apre a professionisti e autonomi

Pensione integrativa: apre a liberi professionisti e autonomi il Fondo di previdenza complementare FonTe per aziende del Terziario.

Il Fondo di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende del Terziario diventa accessibile anche per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Cresce la previdenza complementare: come scegliere il Fondo Pensione 20 Dicembre 2023 Il Fondo Fon.Te, che coinvolge i settori Commercio, Turismo e Servizi, amplia infatti la platea di aderenti coinvolgendo – oltre ai lavoratori – anche imprenditori, liberi professionisti e autonomi non necessariamente in possesso di Partita IVA, inclusi titolari di imprese individuali e familiari e partecipanti a imprese familiari associati a Confcommercio.

Lo Statuto aggiornato prevede ora l’adesione per questi soggetti purché in possesso di uno dei requisiti seguenti:

essere associati a Confcommercio, ovvero Filcams -Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS;

avere un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.

È possibile accedere al Fondo di previdenza compilando il modulo di adesione disponibile sul sito ufficiale di Fon.Te, inviandolo con raccomandata, tramite PEC o utilizzando la procedura guidata online.