Fondi pensione integrativi, quale scegliere: ecco i migliori in base ai rendimenti

I migliori fondi pensione integrativi per garantire una pensione complementare sicura e soddisfacente: ecco quelli con i rendimenti più alti.

I fondi pensione sono una soluzione di previdenza complementare. Ogni lavoratore può versarvi una quota dei propri guadagni per garantirsi in futuro prestazioni previdenziali che vanno ad aggiungersi alla pensione pubblica, maturata con i versamenti obbligatori. I dipendenti, poi, possono aderirvi gratuitamente e senza investire capitali privati, anche solo versandovi il TFR.

La scelta del migliore fondo pensione integrativo dipende da diversi fattori, che possono variare in base alle proprie esigenze e obiettivi personali. Vediamo quali sono e quali risultano essere attualmente i migliori fondi pensione, in particolare quelli aperti (ossia non riservati a specifiche categorie di lavoratori o CCNL).

Come scegliere il miglior fondo pensione

Tra i punti da considerare durante la valutazione dei fondi pensione integrativi migliori per le proprie esigenze c’è il rendimento storico, ovvero le performance passate del fondo pensione: anche se il rendimento passato non garantisce il rendimento futuro, può dare un’indicazione della capacità del fondo di generare rendimenti consistenti.

Altro elemento da considerare nella scelta del fondo pensione è il profilo di rischio. Alcuni fondi possono infatti essere più conservativi e puntare a preservare il capitale, mentre altri possono avere una strategia di investimento più aggressiva per ottenere rendimenti più elevati. È dunque importante un fondo che sia in linea con il proprio livello di tolleranza al rischio.

Bisogna poi considerare costi e commissioni, verificando le spese associate al fondo pensione, come le commissioni di gestione e le spese amministrative. Le commissioni più basse possono tradursi in un rendimento netto più elevato nel lungo termine. Una regola d’oro è la diversificazione degli investimenti, ecco perché è importante verificare la politica di investimento del fondo pensione e verificare se è adeguatamente diversificata. Un fondo ben diversificato può ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Ai fini della selezione del miglior fondo pensione, può inoltre essere utile considerare servizi e opzioni aggiuntivi offerti dal fondo pensione, come la flessibilità nella scelta delle modalità di contribuzione, la possibilità di apportare modifiche al piano di investimento o l’accesso a consulenza finanziaria.

Che differenza c’è tra fondo pensione e pensione integrativa?

Il fondo pensione è uno strumento utilizzato per costruire una pensione integrativa, che è il capitale accumulato nel tempo e utilizzato per integrare la rendita previdenziale prevista dallo Stato. La pensione integrativa diventa importante per mantenere il proprio tenore di vita anche quando la pensione statale non è sufficiente. Ci sono diversi strumenti che possono essere utilizzati per costruire una pensione integrativa, come fondi comuni d’investimento, SICAV, Fondi Pensione Aperti (FPA) e Piani Individuali Pensionistici (PIP), prodotti assicurativi a contenuto finanziario e polizze a rendita.

Qual è la differenza tra fondi pensione aperti e negoziali?

Per capire tra i fondi pensione integrativi quale scegliere è importante prima conoscere la differenza principale tra i fondi aperti e fondi negoziali, che riguarda fondamentalmente l’accessibilità e la partecipazione dei beneficiari.

Fondi pensione aperti: come scegliere il migliore

I fondi pensione aperti sono accessibili a chiunque soddisfi i requisiti di partecipazione stabiliti dal gestore del fondo. Questi fondi sono gestiti da società finanziarie o gestori di fondi pensione e sono aperti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore in cui operano. Questi fondi accettano nuovi aderenti in qualsiasi momento e permettono sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi di iscriversi. I partecipanti possono contribuire al fondo in base alle proprie possibilità finanziarie e possono anche modificare i propri contributi nel corso del tempo.I partecipanti possono aderire volontariamente e contribuire al fondo con importi personalizzati. Spesso offrono una scelta più ampia di opzioni di investimento per i partecipanti. I fondi pensione aperti sono iscritti all’Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

I fondi pensione aperti possono essere istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). Essi operano come patrimoni di destinazione separati e autonomi rispetto alle società istitutrici. Il loro scopo è esclusivamente quello di pagare le prestazioni ai partecipanti e non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti dei creditori delle società istitutrici.

L’attività dei fondi pensione aperti è disciplinata da un Regolamento. Questo documento, basato su uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo, le sue caratteristiche, le modalità di contribuzione e di erogazione delle prestazioni, nonché gli aspetti organizzativi e i rapporti con i partecipanti e i beneficiari.

Fondi pensione chiusi: come scegliere il migliore

I fondi pensione negoziali, d’altra parte, sono costituiti da accordi tra sindacati e datori di lavoro in un determinato settore o settori specifici. Questi fondi sono generalmente riservati ai lavoratori che fanno parte del settore negoziato, ad esempio, lavoratori di una determinata industria o professione. L’adesione a questi fondi può essere obbligatoria per i lavoratori del settore o può essere negoziata come parte delle condizioni di lavoro stabilite dai sindacati e dai datori di lavoro. I contributi al fondo sono spesso stabiliti da contratti collettivi o accordi di settore.

In sintesi, i fondi pensione aperti sono accessibili a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, mentre i fondi pensione negoziali sono riservati ai lavoratori di settori specifici in base agli accordi tra i sindacati e i datori di lavoro.

Qual è il fondo pensione integrativo migliore

Ricordando che la scelta del fondo pensione integrativo migliore dipende dalla situazione finanziaria personale e dalle proprie preferenze individuali, vediamo quali sono oggi i migliori fondi pensione tra cui scegliere, per rendimento.

Per cercare di individuare il fondo pensione migliore, abbiamo effettuato una simulazione, ipotizzando i seguenti parametri:

durata: 30 anni

versamento annuo previsto: 2.000€

importo totale accantonato: 60.000€

In questa simulazione, il rendimento previsto viene calcolato sulla base della media dei rendimenti degli ultimi 3, 5 e 10 anni che le società di gestione devono pubblicare per legge, ma ribadiamo che le prestazioni passate non garantiscono quelle future. Il guadagno netto previsto viene calcolato escludendo il costo annuo di gestione del fondo. Per avere l’effettivo guadagno netto, ciascuno dovrà sottrarre la propria tassazione individuale.

Vediamo quali sono i migliori fondi pensione aperti in questo momento, per rendimento, dividendoli in base al comparto, ovvero agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

Fondi pensione garantiti : offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento;

: offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento; Fondi pensione obbligazionari puri o misti : investono solo o prevalentemente in obbligazioni;

: investono solo o prevalentemente in obbligazioni; Fondi pensione bilanciati : investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;

: investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale; Fondi pensione azionari: investono solo o principalmente in azioni.

Fondi pensione integrativi: quale scegliere con rendimento garantito

Iniziamo la nostra analisi considerando la categoria di fondo pensione con rendimento garantito, ovvero un tipo di fondo pensione in cui gli investimenti sono gestiti in modo da garantire un rendimento minimo ai partecipanti, anche in caso di perdite sui mercati finanziari. In pratica, questo tipo di fondo pensione offre una maggiore sicurezza a chi vi partecipa, ma il rendimento potrebbe essere inferiore rispetto ad altri tipi di fondi pensione più rischiosi.

Zurich Investments Life Spa – Futuro Pensione

Tra le migliori performance del momento ci sono quelle del piano pensionistico individuale Futuro Pensione offerto da Zurich Investments Life Spa, che presenta le seguenti caratteristiche chiave:

Costi totali: -12.332,47 €

Rendimento previsto: 36.637,45 €

Guadagno netto previsto: 24.304,98 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 3,56%

5 anni: 2,17%

10 anni: 1,53%

35 anni: 1,00%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 2,27%

3 anni: 2,44%

5 anni: 2,56%

10 anni: 2,92%

Poste Vita Spa – Posta Previdenza Valore

Posta Previdenza Valore è un fondo pensione aperto di tipo assicurativo, proposto da Poste Vita che presenta le seguenti caratteristiche chiave:

Costi totali: -11.772,58 €

Rendimento previsto: 35.893,12 €

Guadagno netto previsto: 24.120,54 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 2,72%

5 anni: 1,85%

10 anni: 1,45%

35 anni: 1,07%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 1,53%

3 anni: 1,84%

5 anni: 2,12%

10 anni: 2,87%

Fondo Pensione Aperto Credit Agricole Vita

Credit Agricole Vita Spa è un fondo pensione aperto proposto da Credit Agricole Vita e presenta le seguenti caratteristiche:

Costi totali: -11.204,19 €

Rendimento previsto: 32.475,14 €

Guadagno netto previsto: 21.270,95 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 2,40%

5 anni: 1,59%

10 anni: 1,37%

35 anni: 1,24%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 1,72%

3 anni: 1,57%

5 anni: 1,34%

10 anni: 2,66%

Fondi pensione integrativi: quale scegliere tra gli obbligazionari puri

Il secondo settore di investimento che andiamo a considerare è quello delle obbligazioni. I fondi pensione obbligazionari offrono un’opportunità di investimento più conservativa rispetto ai fondi azionari. Si tratta infatti di fondi comuni di investimento che investono principalmente in strumenti finanziari obbligazionari emessi da enti pubblici e privati, come ad esempio titoli di Stato, obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie.

Questi fondi sono destinati a garantire una rendita pensionistica complementare ai lavoratori che aderiscono al fondo, con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità e sicurezza degli investimenti rispetto a quelli azionari.

Essi sono adatti per gli investitori che preferiscono un approccio più conservativo e desiderano ridurre l’esposizione ai rischi associati agli investimenti azionari. Gli investimenti obbligazionari tendono ad essere meno volatili, quindi hanno un profilo di rischio più basso rispetto ad altri fondi comuni di investimento, ma offrono anche un potenziale di guadagno inferiore.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Cento Stelle Reale

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Cento Stelle Reale, linea prudente offre le seguenti caratteristiche:

Costi totali: -5.599,71 €

Rendimento previsto: 46.302,10 €

Guadagno netto previsto: 40.702,39 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 1,73%

5 anni: 0,93%

10 anni: 0,64%

35 anni: 0,43%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 3,82%

3 anni: 3,07%

5 anni: 2,29%

10 anni: 3,47%

Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa – Feelgood

Il PIP di Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Feelgood offre queste caratteristiche:

Costi totali: -5.103,48 €

Rendimento previsto: 45.198,52 €

Guadagno netto previsto: 40.095,04 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 1,56%

5 anni: 0,85%

10 anni: 0,58%

35 anni: 0,38%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 3,76%

3 anni: 2,96%

5 anni: 2,21%

10 anni: 3,41%

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Fondo Pensione Aperto Teseo – Prudenziale Etica

Il Fondo Pensione Aperto Teseo – Prudenziale Etica è un fondo pensione aperto di tipo assicurativo, proposto da Società Reale Mutua di Assicurazioni che presenta queste caratteristiche:

Costi totali: -13.014,21 €

Rendimento previsto: 46.672,95 €

Guadagno netto previsto: 33.658,74 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 1,71%

5 anni: 1,16%

10 anni: 1,06%

35 anni: 1,02%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 3,49%

3 anni: 2,64%

5 anni: 1,95%

10 anni: 3,16%

20 anni: 3,49%

Fondi pensione integrativi: quale scegliere tra gli obbligazionari misti

I fondi pensione obbligazionari misti sono fondi pensione che investono in una combinazione di titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari, come azioni, liquidità o altre categorie di attività. Questa combinazione di asset consente ai fondi pensione di diversificare il proprio portafoglio e bilanciare il potenziale rendimento con un certo grado di sicurezza derivante dagli investimenti obbligazionari.

I fondi pensione obbligazionari misti sono progettati per offrire un equilibrio tra sicurezza e potenziale crescita del capitale. Gli investimenti obbligazionari forniscono una fonte di reddito stabile e possono offrire una maggiore protezione del capitale rispetto agli investimenti azionari più rischiosi. Nel contempo, l’inclusione di altri strumenti finanziari consente ai fondi pensione di partecipare alle opportunità di crescita offerte da altre asset class.

La percentuale di allocazione tra obbligazioni e altre categorie di attività può variare da un fondo all’altro, in base alla strategia di investimento e agli obiettivi specifici del fondo pensione. Questa combinazione può essere regolata nel tempo in risposta alle condizioni di mercato e alle prospettive economiche.

Dunque, i fondi pensione obbligazionari misti sono fondi che combinano investimenti in obbligazioni con altre categorie di asset per bilanciare la sicurezza e il potenziale rendimento nel contesto delle pensioni integrative.

ITAS Vita Spa – Plurifonds – Serenitas

Il Fondo Pensione di ITAS Vita presenta le seguenti caratteristiche:

Costi totali: -8.152,39 €

Rendimento previsto: 34.868,38 €

Guadagno netto previsto: 26.716,00 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 1,62%

5 anni: 1,12%

10 anni: 0,96%

35 anni: 0,86%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 1,70%

3 anni: 1,99%

5 anni: 1,73%

10 anni: 2,81%

Fondo Pensione Aperto UnipolSai Previdenza FPA

Il fondo pensione obbligazionario di UnipolSai Assicurazioni Spa offre:

Costi totali: -13.488,25 €

Rendimento previsto: 39.877,15 €

Guadagno netto previsto: 26.388,91 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 2,32%

5 anni: 1,42%

10 anni: 1,16%

35 anni: 0,99%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 2,10%

3 anni: 1,50%

5 anni: 1,17%

10 anni: 2,84%

20 anni: 3,11%

Arca Vita Spa – Progressive Pension Plan – Programma Dinamico – Control

Il PIP di tipo assicurativo di Arca Vita SPA, Progressive Pension Plan offre:

Costi totali: -13.762,77 €

Rendimento previsto: 39.106,23 €

Guadagno netto previsto: 25.343,46 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 3,49%

5 anni: 2,08%

10 anni: 1,74%

35 anni: 1,56%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 1,80%

3 anni: 2,09%

5 anni: 1,76%

10 anni: 3,06%

Fondi pensione integrativi: quale scegliere tra i bilanciati

I fondi pensione bilanciati sono una categoria di fondi pensione che investono in una combinazione di asset, come azioni, obbligazioni e liquidità, al fine di bilanciare il potenziale rendimento con un certo grado di sicurezza. Questa combinazione di asset permette di diversificare il portafoglio di investimenti e ridurre l’esposizione ai rischi specifici di un’unica classe di attività.

L’obiettivo dei fondi pensione bilanciati è quello di fornire un equilibrio tra crescita del capitale e preservazione del capitale, adattandosi alle esigenze degli investitori che desiderano un approccio più moderato e meno rischioso rispetto a fondi pensione orientati all’investimento azionario.

La percentuale di allocazione tra azioni, obbligazioni e liquidità è tendenzialmente nella stessa misura percentuale, ma può variare da un fondo all’altro, in base alla strategia di investimento e agli obiettivi specifici del fondo pensione. Questa allocazione può essere gestita e ridistribuita nel tempo, in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi di lungo termine.

I fondi pensione bilanciati sono spesso scelti da coloro che desiderano ottenere un rendimento ragionevole pur mantenendo una certa protezione del capitale. Sono adatti per coloro che hanno un orizzonte temporale medio-lungo e cercano un approccio di investimento più prudente rispetto a fondi pensione orientati all’investimento azionario.

Fondo Pensione Aperto Credit Agricole Vita – Linea Moderata

Il fondo pensione bilanciato di Credit Agricole Vita – Linea Moderata presenta queste caratteristiche chiave:

Costi totali: -11.560,44 €

Rendimento previsto: 105.749,96 €

Guadagno netto previsto: 94.189,52 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 2,45%

5 anni: 1,64%

10 anni: 1,42%

35 anni: 1,29%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 6,14%

3 anni: 4,95%

5 anni: 4,46%

10 anni: 5,94%

Arca Vita Spa – Progressive Pension Plan – Programma Dinamico – Medium

Il PIP di Arca Vita Spa, Progressive Pension Plan – Programma Dinamico – Medium offre:

Costi totali: -15.837,01 €

Rendimento previsto: 77.256,33 €

Guadagno netto previsto: 61.419,32 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 3,80%

5 anni: 2,40%

10 anni: 2,06%

35 anni: 1,87%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 1,68%

3 anni: 3,39%

5 anni: 3,31%

10 anni: 4,91%

HDI Assicurazioni Spa – Azione di Previdenza – Equilibrata

Il fondo pensione bilanciato di HDI Assicurazioni Spa offre:

Costi totali: -12.609,27 €

Rendimento previsto: 59.583,41 €

Guadagno netto previsto: 46.974,14 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 2,41%

5 anni: 1,76%

10 anni: 1,57%

35 anni: 1,44%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 2,03%

3 anni: 2,53%

5 anni: 3,19%

10 anni: 4,14%

Fondi pensione integrativi: quale scegliere tra gli azionari

Analizziamo ora i fondi pensione azionari: fondi comuni di investimento che investono principalmente in azioni di società quotate in borsa. Questi fondi sono destinati a coloro che desiderano investire i propri risparmi per la pensione e che hanno una propensione al rischio medio-alta. Gli investimenti in azioni possono offrire rendimenti elevati nel lungo termine, ma comportano anche un rischio maggiore rispetto ad altri tipi di investimento. I fondi pensione azionari sono gestiti da professionisti del settore finanziario e sono soggetti a regolamentazione specifica per garantire la tutela degli investitori.

BCC Vita Spa – Modus

Modus di BCC Vista Spa è un fondo pensione aperto di tipo assicurativo con le seguenti caratteristiche:

Costi totali: -26.368,89 €

Rendimento previsto: 257.222,10 €

Guadagno netto previsto: 230.853,21 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 6,43%

5 anni: 4,81%

10 anni: 4,06%

35 anni: 3,43%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 14,12%

3 anni: 10,42%

5 anni: 7,89%

10 anni: 9,33%

AXA Progetto Pensione Più

AXA Assicurazioni Spa propone AXA Progetto Pensione Più, un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo con le seguenti caratteristiche:

Costi totali: -15.330,00 €

Rendimento previsto: 174.400,52 €

Guadagno netto previsto: 159.070,52 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 4,12%

5 anni: 2,55%

10 anni: 1,98%

35 anni: 1,55%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 3,68%

3 anni: 6,72%

5 anni: 6,63%

10 anni: 7,78%

Sara Multistrategy PIP

Sara Vita Spa offre il Sara Multistrategy PIP con le seguenti caratteristich:

Costi totali: -19.633,59 €

Rendimento previsto: 150.287,99 €

Guadagno netto previsto: 130.654,40 €

Tabella dei costi (in base all’orizzonte temporale):

2 anni: 4,79%

5 anni: 3,28%

10 anni: 2,70%

35 anni: 2,25%

Tabella delle performance (in base all’orizzonte temporale):

1 anno: 5,69%

3 anni: 5,23%

5 anni: 5,33%

10 anni: 7,21%

Perché aderire a un fondo pensione

I fondi pensione integrativi rappresenta un’opportunità per tutte le categorie di lavoratori, ma soprattutto per i giovani, che rischiano di percepire una pensione obbligatoria molto bassa. Aderire a un fondo pensione presenta infatti diversi vantaggi, come la deducibilità dei premi versati dal reddito imponibile, una tassazione agevolata sulle plusvalenze e la salvaguardia del proprio patrimonio.

Trasferire un fondo pensione

Confrontare e rimanere aggiornati sui rendimenti dei fondi pensione è utile anche a coloro che hanno già aderito. Per chi ha già aderito a un fondo pensione, è infatti importante valutare se la soluzione scelta è ancora efficiente o se esistono opzioni migliori sul mercato. In caso di insoddisfazione, è possibile effettuare il trasferimento da un fondo pensione a un altro. Tuttavia, è necessario attendere almeno 2 anni dalla sottoscrizione, a meno che:

il rapporto di lavoro che legittimava l’adesione al fondo cessa prematuramente;

il fondo comunica modifiche peggiorative delle proprie condizioni economiche.

Se non si rientra in queste casistiche, è comunque possibile aprire un secondo fondo pensione e richiedere il trasferimento dal primo fondo sottoscritto verso il secondo dopo i 2 anni.