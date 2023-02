Albo Gestori Crisi d’impresa: istruzioni per la formazione

Istruzioni per la formazione obbligatoria ed il primo popolamento dell’Albo dei gestori della crisi d’impresa: corsi specifici e requisito alternativo.

Il Ministero della Giustizia ha fornito le istruzioni per la formazione obbligatoria per i professionisti e gli esperti che vogliono iscriversi all’Albo dei Gestori della Crisi d’impresa, istituito per raccogliere i nominativi dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria nell’ambito delle procedure relative al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Con la circolare del 19 gennaio 2023, la Direzione Generale degli Affari Interni ha delineato il quadro degli obblighi formativi ed analizzato il requisito alternativo ai fini del primo popolamento del nuovo Albo dei gestori della crisi d’impresa, attivo dallo scorso 5 gennaio con l’inserimento dei primi nominativi.

Albo Gestori crisi impresa: requisiti professionali

I soggetti iscritti all’Albo, costituiti anche in forma associata o societaria, sono destinati a svolgere su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Possono farne parte i seguenti professionisti ed esperti:

iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali citati sopra;

coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Obblighi formativi

È obbligatorio aver assolto gli obblighi di formazione previsi con la frequenza di specifici corsi: per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, la durata dei corsi è di quaranta ore.

Requisiti di primo popolamento

Per agevolare il primo popolamento dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti che documentano di essere stati nominati – in almeno due procedure negli ultimi quattro anni – come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Per tutti i dettagli, si può consultare la Circolare, contenente anche le specifiche dei corsi da seguire e i chiarimento sulle certificazioni e le dichiarazioni sostitutive atte a documentare in modo idoneo gli obblighi formativi.