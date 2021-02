Professioni in Italia: ruoli e competenze

Nuove date per i webinar gratuiti in tema di sicurezza, marketing e gestione dei conflitti aziendali rivolti ai consulenti del lavoro.

Tabelle INPS 2021 per calcolare gli oneri di ricongiunzione contributi dei professionisti: i coefficienti da applicare per le rate o per il debito residuo.

Superbonus: cessione online al miglior offerente su SiBonus

Piattaforme online per far incontrare domanda e offerta di cessione del credito d’imposta da Suerbonus e non solo, per cittadini e professionisti delegati.