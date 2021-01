Professioni sanitarie: formazione e orientamento online

Il programma Health4U per offrire ai giovani formazione e orientamento al lavoro con focus sulle professioni sanitarie.

Permettere ai giovani l’accesso a un programma di formazione e orientamento al lavoro focalizzato sulle professioni sanitarie, sui temi della salute e delle scienze della vita: questo è l’obiettivo del progetto Health4U promosso dalla Fondazione Johnson & Johnson in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale.

L’iniziativa si rivolge agli studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado e prevede la partecipazione di esperti provenienti dal mondo universitario, ospedaliero e delle associazioni pazienti. Il progetto si sviluppa in 14 moduli online fruibili in modalità webinar suddivisi in due filoni principali:

contenuti trasversali area carriere universitarie e professionali;

focus specifici su prevenzione e promozione della salute.

È previsto un “Modulo zero” con la presentazione del progetto e i saluti istituzionali dei partner per l’avvio del percorso.

Le carenze occupazionali nell’ambito della sanità sono emerse chiaramente durante l’emergenza sanitaria, tanto che nell’arco dei prossimi dieci anni rischiano di causare la scomparsa di oltre 120mila tra medici e infermieri: precisamente, mancheranno 22.000 medici di medicina generale e più di 47.000 medici del SSN, oltre ai 53.000 infermieri che già mancano allo stato attuale. La necessità di superare queste criticità diventa quindi primaria.

Le professioni sanitarie – ha sottolineato Alberto Mantovani, Direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas e Professore emerito dell’Humanitas University – costituiscono una “cintura di sicurezza” per la comunità nel suo insieme. Sempre di più la Medicina si avvarrà di tecnologie che provengono da mondi diversi, dall’Intelligenza Artificiale all’Ingegneria. La sfida sarà di coniugare la tecnologia con la dimensione umana della Medicina.