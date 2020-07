Studio professionale 4.0: formazione online

Programma di Microsoft per potenziare le competenze digitali di giovani e professionisti: formazione e collaborazione con i COL.

Seminari online gratuiti per i commercialisti chiamati a gestire il passaggio generazionale nelle aziende familiari: calendario e informazioni.

BEST: formazione e lavoro nella Silicon Valley

Opportunità di formazione e tirocinio in una startup della Silicon Valley per i giovani talenti dell’innovazione tecnologica Made in Italy.