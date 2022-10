Prospettive incredibili: Viscom Italia 2022 di scena a Milano

Rispondere alle sfide di mercato per fare business in un mondo che cambia: a Viscom Italia i professionisti della comunicazione (Milano, 13-15 ottobre).

L’appuntamento fisso per i professionisti della comunicazione visiva torna a Milano dal 13 al 15 ottobre 2022, pad. 8/12 Fieramilano, per precorrere stili e nuove tendenze del settore. Una manifestazione internazionale in continua evoluzione, in grado di garantire opportunità esclusive, coinvolgere sempre più espositori e visitatori anche dall’estero e offrire una segmentazione di prodotto unica nel panorama fieristico italiano.

La nuova edizione di Viscom Italia, giunta alla sua 33esima edizione, ha tutti i numeri per confermarsi come luogo di riferimento per il mercato in tutte le sue declinazioni, con la presenza di marchi di riferimento che portano nella vetrina fieristica milanese internazionalità, innovazione e creatività.

Rappresentatività ed internazionalità sono infatti i tratti salienti della manifestazione, che vede la presenza di oltre 200 brand internazionali presentare tecnologie all’avanguardia, innovative applicazioni e materiali performanti in ambito Stampa Digitale Grande Formato, Insegnistica, Cartellonistica, Serigrafia,Tampografia, Promozione tessile, Ricamo, Incisione, Fresatura, Laser, Digital Communication, Digital Signage, Labelling, Packaging,Visual Merchandising.

Viscom Italia 2022: Prospettive incredibili

“Prospettive incredibili” è la nuova campagna pubblicitaria che punta ad un modello di marketing dinamico basato sul racconto di storie di successo. Attraverso una nuova narrazione di fiera, e l’utilizzo di immagini come mezzo espressivo, la manifestazione diventa portavoce di esperienze e conoscenze che convergono insieme per raccontare il meglio della produzione presente oggi sul mercato. Prepareremo chi partecipa alla fiera ad affrontare le proprie sfide professionali, raggiungere i propri modelli di business e incentivare il networking tra aziende e visitatori.

Per enfatizzare ancora di più il messaggio pubblicitario è stato brandizzato un tram dell’ATM di Milano che animerà le vie della città fino al 16 ottobre.

Per rilanciare nuovi messaggi di comunicazione e spunti di riflessione, la manifestazione ha confermato la collaborazione con alcune delle principali associazioni di settore: Aiap per i progettisti di grafica, Aifil per l’insegnistica e cartellonistica, ALA-Assoarchitetti per il mondo dell’architettura, Finco per l’industrie di prodotti, impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione.

Principali eventi

Attraverso un approccio trasversale, che ha come punto di partenza l’esplorazione delle molteplici soluzioni della comunicazione visiva e il tema della sostenibilità, verranno raccontate nuove visioni nei principali eventi: Viscom Talks, la nuova Mostra Creatività à la Carte, Diva, Elementaria e Sustainable Viscom.

Viscom Talks

Un osservatorio divulgativo i Viscom Talks – Love of Learning è stato pensato per approfondire tutti gli i trend che ruotano attorno al mercato. Incontri e dibattiti con testimonial e professionisti che hanno scritto le proprie regole, sfidato verità consolidate e creato nuovi cammini di crescita. Il palinsesto ospiterà 26 relatori e 13 incontri toccando diversi temi sulla sostenibilità applicata al mondo del design, della moda, del packaging ma si parlerà anche di NFT, realtà aumentata e di visual merchandising.

Creatività à la Carte

Viscom Italia presenta poi la mostra “Creatività à la Carte” che mette in relazione i principali produttori e distributori di carta insieme all’estro creativo dei designer, illustratori, grafici e artisti. Una mostra, che nei tre giorni di fiera, esplorerà i confini della comunicazione visiva, dalle forme ai colori, dalle texture alle caratteristiche sostenibili, in cui artisti e designer realizzeranno dal vivo le loro creazioni.

Sponsor Gold della mostra: Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). Sponsor tecnici: Commercarta, Diatecs, Manualis Fabriano, Mondi Paper Sales, PIEL. Coordinamento designer: Francesco Dondina, Visual designer, docente, curatore. Designer: Martino Natuzzi, Giulia Lineette, Emiliano Fadda , Elena Marengoni , Fabrizio Falcone.

Display Italia Viscom Award

Torna l’appuntamento con DIVA – Display Italia Viscom Award – realizzato in collaborazione con la rivista Display Italia e il patrocinio di Comieco – la più importante competizione internazionale che premia la creatività e l’innovazione delle soluzioni espositive per il punto vendita. I display realizzati da designer, agenzie creative, produttori di materiali gareggeranno nelle seguenti categorie: soluzioni espositive durevoli e non durevoli, packaging, vending, retail design e shop fitting.

Una giuria di esperti della comunicazione decreterà i futuri vincitori del concorso DIVA 2022! Tra i premi verrà conferito, da Comieco, il Green Diva ovvero il riconoscimento speciale alle soluzioni espositive, che si saranno distinte per la progettazione e l’impatto ambientale sostenibili.

Elementaria

Anche quest’anno si terrà l’evento Elementaria, realizzato in collaborazione con la rivista Display Italia. La mostra metterà in evidenza i prototipi di hi-design e presenterà le soluzioni espositive realizzate da designer e artisti di fama internazionale insieme alle aziende produttrici di materie prime per proporre progetti di display, che lanceranno le tendenze future per il mondo retail e dell’industria di marca.

Sustainable Viscom

Mettere al centro l’eccellenza del comparto della visual communication, per costruire un futuro migliore e valorizzare un nuovo ecosistema del mercato, per rispettare l’ambiente è l’obiettivo di SUSTAINABLE VISCOM. Un percorso innovativo in cui le aziende presentano tecnologie e applicazioni sostenibili ma anche un’opportunità, per promuovere tutte quelle imprese che si stanno approcciando a questo nuovo modello di comunicazione. Le aziende partecipanti: Diatecs, DPI Italia, Embroidery Service, Epson, Giovanardi, Il Punto, Monti Antonio, NGW Group, HP Italy, Trodat.

Insieme contro la fame

Infine, anche quest’anno è di scena il progetto Insieme contro la fame a sostegno di Banco Alimentare della Lombardia. Durante i giorni di manifestazione, all’interno dei ristoranti del pad.8/12, l’iniziativa invita espositori e visitatori ad acquistare un panino e/o un box lunch donando così 1 euro al Banco Alimentare della Lombardia. Donare un pasto è un gesto di cura e attenzione, un modo diretto e un sostegno concreto in risposta ad un bisogno primario proprio come il cibo: un diritto fondamentale di ogni essere umano, con un importante valore di relazione.

Aggiornamenti sui canali social Facebook, Linkedin e Instagram e maggiori informazioni per registrarsi all’evento su: www.viscomitalia.it