Ecco perché aziende e professionisti devono avere un sito internet

Il sito internet è uno strumento necessario per aumentare visibilità e clienti per ogni tipologia di attività professionale e di business: ecco perché.

Per essere competitivi sul mercato, è necessario curare al meglio la propria presenza online. Il primo passo per rafforzare tale presenza è rappresentato dal sito internet, necessario per introdurre sul web l’azienda o il professionista. Sebbene alcune attività commettano ancora l’errore di considerarlo come uno strumento adatto ai grandi business, è indubbio che anche le piccole imprese possano trarne vantaggio.

E le motivazioni per cui investire nel sito web a scopo di visibilità e pubblicità online sono tantissime: analizziamole insieme.

Il sito internet come presentazione dell’attività

Innanzitutto, un sito internet rappresenta uno spazio in cui l’attività può presentare sé stessa a tutti coloro che sono interessati a prodotti e servizi che l’azienda (o il professionista) è in grado di offrire. Detto altrimenti, è lo spazio virtuale dove l’attività si racconta, spiega agli utenti in che modo può essere d’aiuto ed espone la propria storia.

Grazie al sito aziendale, si ha la possibilità immediata di entrare in contatto col brand e comprendere se fa al caso proprio o meno: il sito web, infatti, rende più facile per gli utenti non solo trovare l’attività stessa ma anche informarsi su di essa e ottenere risposte rapide ad eventuali domande.

Tanto più che il sito web è accessibile ad ogni ora, senza dover fare i conti con gli orari di chiusura che ogni sede fisica prevede. Dunque, anche chi è alla ricerca di semplici informazioni sull’attività oltre che sugli orari di apertura, potrà comunque ottenerle.

Inoltre, grazie a questo spazio virtuale, è possibile informare costantemente ed in tempo reale gli utenti circa eventuali cambiamenti. Che siano modifiche agli orari di apertura o lanci di nuovi prodotti, grazie al sito web i clienti potranno restare al passo con le ultime news.

Imprese italiane online: boom di nuovi siti web 19 Maggio 2022 Il sito internet permette anche di costruire la propria credibilità aziendale: le persone tendono a fidarsi maggiormente di coloro che hanno un proprio spazio web. I potenziali clienti, anche quelli meno esperti di tecnologia, si aspettano un sito online per ottenere informazioni trasparenti e di dettaglio su qualunque azienda o studio professionale di cui si vogliono fruire i servizi. Di contro, non trovarne il sito in Rete è spesso percepito come sinonimo di inaffidabilità.

Né bisogna sottovalutare il fatto che, oramai, la maggior parte delle ditte concorrenti possiede un sito dedicato all’attività. Chi non ne possiede uno ha pertanto un’opportunità in meno rispetto ai competitors che hanno deciso di investire in un proprio spazio sul web.

Come usarlo per aumentare affari e fatturato

Altro aspetto da non sottovalutare è la capacità del sito internet di attirare un numero elevato di opportunità (e nuovi clienti). Questo perché consente di esporsi ad un pubblico più vasto. Questo vale per le aziende che intendono raggiungere un maggior numero di potenziali clienti a livello locale ma soprattutto per chi ha intenzione di espandere i propri affari a livello nazionale o globale.

Il sito web è infatti uno strumento di marketing a tutti gli effetti. Se correttamente ottimizzato per le parole chiave importanti per un business, può far sì che clienti altamente qualificati possano raggiungere l’azienda o il professionista sul web.

Tramite il sito è anche possibile convincere i potenziali clienti più scettici. Il sito aziendale è infatti il luogo virtuale più consono per poter mostrare feedback positivi e testimonianze di altri utenti. E tutti conosciamo benissimo il potere delle testimonianze e delle recensioni che molto spesso rappresentano quel quid in più che consente di concludere le vendite.

Non lasciamoci poi spaventare dai costi di gestione del sito, che sono oramai davvero alla portata di tutti: oggi rappresenta un’alternativa economica ad altre forme di pubblicità, offline e online, e garantisce alle attività una forma costante di esposizione. Nel lungo termine, consentirà un ritorno dell’investimento non indifferente.

____________

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera