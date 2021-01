Sito web aziendale: l’importanza per PMI e professionisti

Perché un sito web aziendale è una necessità per le PMI, anche per quelle operanti a livello locale? Scopriamolo insieme.

La maggior parte delle aziende che si avvicina al digitale preferisce costruire la propria presenza online quasi esclusivamente sui social media, quando invece avere un proprio sito web è una delle migliori opportunità per attrarre un gran numero di potenziali clienti. Le PMI italiane non sono del tutto consapevoli dell’enorme portata che una forte presenza sui motori di ricerca comporta. Tanti imprenditori non hanno ben chiaro il potenziale del web, pensando al sito dell’azienda come ad una prerogativa delle imprese di grandi dimensioni. Niente di più sbagliato: tutti possono trarre beneficio da un sito dedicato alla propria attività, anche chi opera su base locale ed i professionisti.

Il sito web aziendale: una vetrina online

Il motivo principale per il quale una PMI dovrebbe investire su un sito aziendale web è che tutte quelle che hanno già deciso di farlo hanno ottenuto mediamente più successo delle altre. Quel che sfugge a molti è che, ormai, tutti i potenziali clienti ricercano sul web ciò di cui hanno bisogno, che si tratti di un prodotto, o un professionista che offre un servizio. E non è raro, prima di recarsi fisicamente alla ricerca di un bene o di un professionista a cui affidarsi, compiere una ricerca sul web; è dunque necessario che il potenziale compratore trovi facilmente la nostra impresa su Internet.

Ecco, quindi, come il sito web diviene una vera e propria vetrina online dell’azienda: in base ai contenuti e alle informazioni riportate, il potenziale interessato potrà decidere se affidarsi a noi o se scegliere uno dei nostri competitor, ancor più se non riesce neppure a trovarci online: qualora l’azienda non dovesse avere un proprio sito internet, è chiaro che il cliente passerebbe automaticamente alla concorrenza presente sul web.

Sito web e autorevolezza dell’azienda

I contenuti presenti sul sito aziendale della PMI hanno il potere di influenzare le scelte d’acquisto di coloro che lo visitano: attraverso contenuti di qualità attireremo il potenziale cliente, il che risulterà decisivo per il processo decisionale che lo porterà all’acquisto. Questo perché contenuti pertinenti con l’intento di ricerca garantiranno una crescita della credibilità e dell’autorevolezza della nostra attività.

L’utilizzo del sito web aziendale può andare di pari passo con la gestione dei canali social: molto spesso i followers seguono già l’azienda sui profili social ma, prima di effettuare l’acquisto, potrebbero ricercare informazioni aggiuntive sull’azienda tramite Google, Bing, o altri motori di ricerca: un sito web correttamente indicizzato e ben posizionato in SERP migliorerà la percezione che i nostri follower hanno della nostra azienda.

L’importanza della Local SEO

Un sito web può aiutare l’azienda anche a superare i confini fisici e espandere il proprio business oltre regione, a livello nazionale (o, perché no, anche all’estero).

Google Maps: funzioni per le imprese 22 Novembre 2019 Ma un sito online può essere utilissimo anche per coloro i quali operino a livello locale; un modo redditizio per acquisire clienti è curare la propria presenza online tenendo conto degli aspetti della Local SEO, cioè quell’insieme di strategie che permettono ai potenziali acquirenti di trovare la nostra attività in base alla loro prossimità con la nostra sede fisica.

Fondamentale per le aziende che non possiedano un e-commerce e che non siano intenzionate ad espandersi a livello nazionale o estero, ma che vogliono comunque condurre nuovi clienti presso la loro sede fisica. Il web, insomma, offre una grandissima visibilità all’impresa, a qualunque livello.

Sito web aziendale: un investimento sicuro

Una delle motivazioni per cui spesso le PMI decidono di non ricorrere al web (o, in generale, di strumenti di digital marketing) è il costo del sito aziendale. Ricordiamo però che, affidando la creazione e gestione del sito aziendale a professionisti esperti, il sito web garantirà un ritorno economico che non soltanto permetterà di coprire le spese di realizzazione, ma anche di aumentare i guadagni.

di Laura Caracciolo, Social Media Manager e AU di Emera