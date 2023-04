Successione online anche per i trust

È possibile avvalersi della dichiarazione di successione telematica anche in caso di trust: ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

La successione telematica può essere presentata anche in caso di trust? L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo affermativo a questa domanda, sottolineando come la dichiarazione di successione online gestisca il trust testamentario sia se sono individuati dei beneficiari finali sia se questo non avviene.

Rimborsi fiscali agli eredi: automatici dopo la successione 31 Marzo 2023

In merito alla dichiarazione di successione telematica, se i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, specificando anche il loro grado di parentela con il defunto oppure indicando l’estraneità nel caso di trust di scopo.

È anche necessario che il trustee (vale a dire l’amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust, così come che nel testamento non ci siano soggetti destinatari di altri beni oltre al trust e ai suoi beneficiari.

Secondo il Fisco, inoltre, qualora non sia possibile inviare la dichiarazione utilizzando la procedura telematica, è sempre possibile rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione per effettuare l’adempimento dichiarativo presentando il modello 4 cartaceo.