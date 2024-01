Fringe benefit agli ex dipendenti: comunicazione entro il 21 febbraio

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare i benefit aziendali erogati agli ex dipendenti 2023, obbligo in scadenza il 21 febbraio 2024.

L’INPS precisa le modalità e la tempistica di trasmissione dei dati relativi ai fringe benefit erogati dai datori di lavoro agli ex dipendenti 2023, ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024.

Con il messaggio n. 32/2024, l’Istituto si rivolge agli ex datori di lavoro tenuti a trasmettere all’Istituto i dati relativi ai compensi erogati a titolo di benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel 2023.

Fringe benefit: nuove soglie e tasse 1 Gennaio 2024 Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 21 febbraio 2024, per consentire all’Istituto di eseguire gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta in modo tempestivo.

L’invio dei dati deve avvenire solo con l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito dell’INPS seguendo il percorso:

“Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica” > “Comunicazione Benefit Aziendali”.

I flussi pervenuti tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà segnalato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.