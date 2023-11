Fringe benefit e premi di risultato 2024: nuove soglie e tasse

Manovra: soglia maggiorata sui fringe benefit 2024 ma se si supera si pagano le tasse sull'intera somma, premi di risultato oltre il 5% solo sull'eccedenza.

Nella Legge di Bilancio 2024 ci sono due diverse misure di tassazione agevolata su parti della retribuzione dei lavoratori dipendenti: una sui fringe benefit e una sui premi di produttività. Nel primo caso c’è un innalzamento della soglia del valore di beni e servizi erogabili; nel secondo caso c’è la proroga dell’aliquota agevolata al 5%.

Il funzionamento di queste due agevolazioni è ben diverso. Spieghiamo bene come funzionano e cosa cambia.

Nuova soglia dei fringe benefit 2024

Fringe benefit: “bonus” solo di facciata 23 Ottobre 2023 Per quanto riguarda i fringe benefit, il tetto viene portato, per il solo 2024, a mille euro dai normali 258,30 euro per la generalità dei dipendenti. Per i lavoratori con figli a carico, invece, può salire fino a 2mila euro (riducendo pertanto l’attuale bonus 3.000 euro previsto nel 2023).

In entrambi i casi, possono essere ricomprese anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La nuova soglia prevista (mille euro, elevabili a 2mila euro per chi ha figli) è comunque rigida: il suo superamento comporta la perdita del regime agevolato sull’intera somma.

Tassazione agevolata sui premi di risultato

Welfare aziendale e premi di risultato: nuove istruzioni INPS 1 Giugno 2023 Sui premi di risultato la Manovra 2024 conferma la tassazione agevolata con aliquota al 5%, sempre limitatamente al 2024. Resta il paletto dei 3mila euro di premio massimo e quello sul reddito del dipendente, che non può superare gli 80mila euro.

Per quanto riguarda i premi di risultato, il meccanismo è diverso rispetto ai benefit: sulla parte eccedente si paga semplicemente l’aliquota fiscale ordinaria applicabile al reddito del dipendente.

Cosa succede se si superano le soglie

Lavoro in Manovra 2024: bonus in busta paga 16 Ottobre 2023 La differenza di meccanismo tra i due strumenti è proprio la seguente:

nel caso dei premi di risultato , se si superano i 3mila euro scatta la tassazione ordinaria solo alla parte eccedente e quindi, fino a 3mila euro resta al 5%, mentre sulla solo parte eccedente si applica l’aliquota fiscale in base allo scaglione IRPEF del lavoratore;

, se si superano i 3mila euro scatta la solo alla parte eccedente e quindi, fino a 3mila euro resta al 5%, mentre sulla solo parte eccedente si applica l’aliquota fiscale in base allo scaglione IRPEF del lavoratore; per i fringe benefit, invece, è necessario prestare una maggior attenzione perché, se si supera la soglia prevista, non si tassa in misura piena soltanto la parte eccedente ma anche l’intera somma dei beni e servizi erogati al dipendente.