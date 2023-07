Imprenditori agricoli: tabelle contributive INPS per il 2023

Gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli per l’anno 2023.

L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali per l’anno 2023, determinati applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle diverse fasce di reddito.

Guida alla pensione agricola: tutti le opzioni per ritirarsi prima 26 Maggio 2023

Il reddito medio giornaliero è pari a 61,98 euro, come determinato dal decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 21 giugno 2023. Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento, invece, sono pari alla misura del 24,00% a decorrere dal 2018 e comprendono il contributo addizionale del 2%.

Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, invece, è pari a 0,69 euro nel limite massimo di 156 giornate annue, mentre la contribuzione di maternità per il 2023 rimane invariata ed è pari a 7,49 euro.

L’INPS, inoltre, sottolinea che i lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età che sono già pensionati o in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione dei contributi del 50%.

Per quanto riguarda la contribuzione INAIL, invece, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2023 resta fissato come segue:

768,50 euro (per le zone normali);

532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

Come previsto dal decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, infine, per il 2023 è stata fissata la riduzione pari al 15,17% applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

Tutte le tabelle e i dettagli nella Circolare INPS del 4 luglio 2023.