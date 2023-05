Iscrizione al Registro Imprese, nuovi modelli di domanda dal 20 giugno

Dal 20 giugno 2023 saranno in vigore le nuove specifiche tecniche e relativa modulistica previste dal MIMIT per l’Iscrizione al Registro Imprese e al REA.

Il MIMIT ha approvato il decreto direttoriale che stabilisce modifiche tecniche relative all’iscrizione al Registro Imprese ed al REA, a partire dal 20 giugno 2023.

Le novità riguardano in particolare le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici relativi alla compilazione delle domande e delle denunce, da presentare per via telematica o utilizzando un supporto informatico (FEDRA).

L’Allegato A del decreto direttoriale pubblicato il 19 maggio illustra le variazioni in oggetto, che riguardano precisamente:

Aggiornamento descrizione codice tabella CAM e ATF;

Nuovo Comune istituito per fusione;

Variazione descrizione di Comune esistente;

Variazione CAP di Comuni esistenti;

Aggiornamento per nuovi codici di tabella ATF, TER. AS1;

Modifica descrizione di codici esistenti in tabella VRT;

Aggiornamento codici tabelle decodifica;

Aggiornamento modulo CF;

Creazione nuove tabelle PC1 e PV1.

Il MIMIT sottolinea che i moduli e delle tabelle con le variazioni introdotte saranno pubblicati integralmente in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 20 giugno 2023.