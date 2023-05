Ddl Semplificazioni: pioggia di snellimenti approvati dal Governo

Decreto Lavoro approvato in CdM il 1° maggio: ecco il nuovo pacchetto di misure economiche e fiscali per famiglie e imprese.

Dl Lavoro al fotofinish, il DEF torna in aula venerdì, Cdm lampo

Alla Camera la risoluzione sullo scostamento di bilancio non raggiunge la maggioranza assoluta, per riuscire ad approvare il taglio del cuneo fiscale dal primo maggio bisogna tornare in aula, ma prima il Governo deve riapprovare il Def: Cdm in serata, nuovo voto in Parlamento venerdì, tempi strettissimi.