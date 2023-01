Caro benzina alla pompa: multe da 6mila euro senza prezzi esposti

Carburanti: Decreto Trasparenza in vigore, entro fine gennaio le regole per esporre ogni giorni i prezzi di vendita alla pompa, sanzioni per inadempienti.

Le sanzioni per le pompe di benzina che non espongono i prezzi nazionali accanto a quelli di vendita rischiano multe salate, fino a 6mila euro: lo prevede la versione finale (leggi in testo in PDF) del Decreto Trasparenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 14 gennaio 2023.

Caro benzina: sciopero congelato con riserva 13 Gennaio 2023 Nello specifico, l’obbligo di comunicazione del prezzo praticato assieme a quello medio nazionale, per chi vende al pubblico carburante per autotrazione per uso civile (i distributori di carburante), diventa giornaliero.

Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio nazionale ogni giorno sul proprio sito web, da dove gli esercenti possono facilmente prelevarlo per esporlo presso i propri distributori.

Gli esercenti – compresi quelli lungo la rete autostradale – dovranno adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo del nuovo obbligo: la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni saranno dunque definite con un ulteriore decreto ministeriale, atteso entro fine mese.

In caso di violazioni, scatta la multa da euro 500 a euro 6mila euro. Il Decreto Carburanti (o Decreto Trasparenza) prevede in particolare un giro di vite contro i benzinai che non comunicato affatto i prezzi praticati: per chi viola le norme reiteratamente (per tre volte), è prevista la sospensione dell’attività da 7 a 90 giorni.