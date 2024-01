Sconto Carburanti 2024: nuovo bonus benzina con Social Card

Sconto Carburanti 2024 per i titolari della social card "Dedicata a te": dopo il Bonus di fine 2023, arriva lo sconto o il buono da parte degli aderenti.

Sottoscritta la Convenzione che rende operativo il nuovo Sconto carburanti 2024 a favore dei possessori della social card Dedicata a te: si tratta di un’iniziativa del tutto volontaria da parte dei rifornitori, e che si traduce in uno sconto immediato su costo del rifornimento oppure nell’emissione di un buono per un successivo acquisto di carburante.

L’iniziativa coinvolge al momento le principali Associazioni di settore, ossia Assocostieri, Federchimica – Assogasliquidi, Assogasmetano, Assopetroli – Assoenergia, Federmetano e Unem. Aderiranno a breve anche numerose aziende di categoria, come IP – Gruppo API.

L’adesione dei distributori all’iniziativa è infatti volontaria e per questo si distingue dal bonus benzina del 2023, che invece preveda una ricarica direttamente sulla card.

Vediamo come funziona e come ottenerlo.

Cos’è lo Sconto carburanti 2024

Lo “Sconto carburanti” è dunque un programma di scontistica riservata ai possessori della carta “Dedicata a te” per gli acquisti effettuati con la carta stessa.

L’operazione fa seguito al Bonus Carburanti di fine 2023 ed opera sulla falsariga del trimestre antinflazione, però con una una platea limitata. Trattandosi di una iniziativa volontaria, non c’è obbligo di applicare sconti né di erogare buoni ai titolari della card Dedicata a te.

Conviene verificare sui siti web dei diversi fornitori per vedere se aderiscono e quale tipo di agevolazione concedono. L’elenco degli aderenti sarà a breve consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le differenze con il Bonus Carburante su Social Card



Il Bonus Benzina da 77,20 euro euro è invece un aiuto contro il caro-carburanti previsto dal Decreto Energia (DL n. 131 del 2023). Il sussidio è stato integrato nella già esistente “Carta Dedicata a Te” ed erogato per una sola volta. Il suo utilizzo è stato indirizzato al rifornimento di carburante o all’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali.

Il Governo aveva previsto il ricorso al sistema della social card per l’acquisto agevolato di carburante – indipendentemente dalla tipologia (diesel, benzina, gpl e metano) – aggiungendo la specifica ricarica alle somme già caricate per pagare la spesa (sempre con accredito una tantum).

Invece, il Bonus Carburante 2024 non comporta ricariche perché non sono previste risorse di Stato. Sono i fornitori di carburante che, in totale libertà, scelgono o meno di aderire all’iniziativa, facendosi carico dello sconto.

Come chiedere lo Sconto Carburanti con carta Dedicata a te



Mentre il Bonus Benzina prevedeva una ricarica automatica, lo Sconto Carburante va richiesto al momento del rifornimento, dimostrando di essere titolari della social card Dedicata a Te.

Il bonus, come detto, non è concesso da tutti i distributori di carburante ma solo da quelli che aderiscono all’iniziativa.

Chi ha diritto allo Sconto Carburanti



I beneficiari dello Sconto Carburante sono gli stessi del Bonus carburante da 77,20 euro, che a loro volta sono sempre i titolari della “Carta Dedicata a te”, di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge n. 197/2022.

Ad essere coinvolte sono quasi un milione e mezzo di famiglie aventi un ISEE fino a 15.000 euro (come riportato in DSU alla data del 12 maggio 2023) e tutti i componenti devono essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Sono esclusi dalla Carta Dedicata a te – e quindi anche dallo Sconto Carburanti – i percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione e altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà, nonché coloro che ricevono forme di integrazione salariale o sostegno in caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Quando scade lo Sconto Carburanti?

L’iniziativa sarà attiva fino al 15 marzo 2024, ma la decorrenza varia in base al momento dell’adesione delle imprese.

Lato distributori, per aderire si possono anche consultare le specifiche linee guida.