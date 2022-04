Superbonus e Sismabonus: obbligo di invio preventivo ENEA

Ecobonus o Sismabonus 110%: obbligo di invio preventivo della pratica all'ENEA, come già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Nel nuovo Decreto PNRR 2, approvato in CdM il 13 aprile, trovano posto nuovi adempimenti anti-frode nell’ambito delle detrazioni fiscali per interventi edilizi. In particolare, diventa obbligatorio l’invio preventivo all’ENEA della relativa pratica per ottenere poi l’accesso ai bonus edilizi al 110%.

Il Capo III del decreto (Articolo 20) prevede in particolare che sia necessario valutare e l’effettivo risparmio energetico conseguito con gli interventi rientranti nell’Ecobonus e Sismabonus 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, per cui:

in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

Ecobonus 2022: online il portale per invio dati ENEA 7 Aprile 2022 A sua volta, l’ENEA elabora le informazioni pervenute e redige una relazione sui risultati degli interventi effettuati, inviandola ai ministeri competenti (MiTE, Economia) ed alle Regioni e Province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. L’obiettivo finale è dunque quello di potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico incentivato dai bonus edilizi così da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Per avere certezza delle novità è comunque necessario attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.