Codice crisi d'impresa dal 15 luglio con nuovi segnali di allarme

Slitta al 15 luglio l'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in via di approvazione la codifica dei segnali di allarme.