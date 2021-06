Decreto Lavoro e Fisco: licenziamenti, riscossione, Nuova Sabatini

Approvato il decreto che proroga lo stop alla riscossione e il blocco parziale dei licenziamenti finanziando nuova CIG, sospeso Cashback fino a dicembre.

Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno ha approvato il Decreto Legge con le nuove misure in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. La misura più complessa è quella relativa ai licenziamenti, con il blocco che decade dal primo luglio ma non per settori considerati a rischio (tessile, moda e calzaturiero) coordinandosi con l’accordo fra Governo e parti sociali che impegna le imprese a utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione (ne vengono previsti anche di nuovi) prima di procedere a eventuali cessazioni del rapporto di lavoro. E nel nuovo decreto ci sono anche tutte le altre misure attese, in base alle anticipazioni degli ultimi giorni e settimane: la proroga dello stop alla riscossione fino al 31 agosto e il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

Blocco licenziamenti con nuova CIG

Il decreto legge approvato dal Governo stabilisce che resta il divieto di licenziamento fino al 31 ottobre non solo per il commercio e i servizi – sostanzialmente le aziende che usano il FIS o l’Assegno Ordinario (perché non accedono alla CIGO) .a ma anche per il tessile, l’abbigliamento e la pelletteria (codici ATECO 13, 14 e 15) particolarmente colpiti dalla crisi. Ai quali vengono riconosciute nuove settimane di cassa integrazione senza contributi addizionali. La nuova CIG è utilizzabile dal 1° luglio al 31 ottobre.

Sblocco licenziamenti: firmato l'accordo sul lavoro 30 Giugno 2021 Come detto, a queste misure si accompagna la firma di un accordo fra Governo e parti sociali che ha l’obiettivo di regolamentare lo sblocco dei licenziamenti, incentivando le imprese a mantenere i livelli occupazionali. L’intesa comune prevede l’impegno a utilizzare gli ammortizzatori sociali in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. In pratica, nei settori che da luglio non sono più protetti dal blocco dei licenziamenti, imprese e sindacati cercheranno di raggiungere accordi per l’utilizzo della CIG in tutti i casi in cui sarà possibile per evitare i licenziamenti. In vista, lo ricordiamo c’è una riforma degli ammortizzatori sociali, che le parti si impegnano a velocizzare, con nuove misure di politiche attive e formazione continua.

Blocco riscossione

E’ prorogato al 31 agosto lo stop alla riscossione, per cui non arriveranno nuove cartelle esattoriali e non bisognerà pagare quelle già arrivate (sono sospesi i termini di decorrenza): il Fisco non può procedere con provvedimenti coattivi, come i pignoramenti. La proroga dovrebbe riguardare anche le rate della rottamazione e del saldo e stralcio scadute nel 2020, che possono essere pagate fino al 30 settembre (l’attuale termine è il 31 luglio). Quindi, in pratica il nuovo calendario è il seguente:

blocco riscossione: prorogato dal 30 giugno al 31 agosto,

blocco rottamazione e saldo e stralcio: rate scadute nel 2020 prorogate dal 31 luglio al 30 settembre; resta al 30 novembre il termine per le rate 2021.

Altre misure

Nuova Sabatini : viene rifinanziata, sbloccando subito il versamento delle quote per le domande presentate entro gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata la prima quota.

: viene rifinanziata, sbloccando subito il versamento delle quote per le domande presentate entro gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata la prima quota. Cashback : sospeso il semestre da luglio a dicembre 2021; i rimborsi relativi al primo semestre 2021 arriveranno entro il 30 novembre 2021 (dal 2022 riprenderà il programma).

: sospeso il semestre da luglio a dicembre 2021; i rimborsi relativi al primo semestre 2021 arriveranno entro il 30 novembre 2021 (dal 2022 riprenderà il programma). TARI : proroga dal 30 giugno al 31 luglio per disporre le tariffe TARI 2021 da parte dei Comuni.

: proroga dal 30 giugno al 31 luglio per disporre le tariffe TARI 2021 da parte dei Comuni. Fondo Volo : incrementata di 7,4 milioni di euro per il 2021 e di 3,7 milioni di euro per il 2022 il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

: incrementata di 7,4 milioni di euro per il 2021 e di 3,7 milioni di euro per il 2022 il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Alitalia: previsto un Fondo di 100 milioni di euro per il rimborso dei biglietti e dei voucher per risarcire chi non ha potuto volare a causa delle restrizioni Covid.