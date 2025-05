Detrazioni IRPEF: tutte le spese agevolate per DSA

Rimborsi IRPEF da Modello 730/2025: il calendario dei pagamenti caso per caso, con tutte le regole per i contribuenti con e senza sostituto d’imposta.

Dichiarazioni fiscali 2025: i software di compilazione e controllo, i modelli di adesione al CPB e i correttivi agli ISA per il periodo d’imposta 2024.

Criptovalute: recupero tasse nel 730/2025

Dal Fisco, le nuove istruzioni per il rimborso della maggior imposta sulle plusvalenze per cripto-attività in dichiarazione dei redditi 2025.