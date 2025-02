Risparmio in Bolletta Luce: nuovo servizio tutelato per i clienti vulnerabili

Bolletta luce dei Vulnerabili: servizio online per trovare il fornitore di zona a cui chiedere il passaggio al Servizio a Tutele Graduali.

Novità per le bollette dell’energia elettrica dei clienti vulnerabili (con diritto a prezzi calmierati anche dopo la fine del Mercato Tutelato): dal momento che possono richiedere entro giugno il passaggio al servizio a tutele graduali (STG) anche se si trovano al momento nel mercato libero, l’ARERA ha messo loro a disposizione un nuovo servizio sul proprio portale web, che semplifica l’operazione.

In base ai dati forniti da ARERA, sono interessati 11,8 milioni di utenti, 8,5 milioni sul mercato libero e 3,3 milioni serviti in Maggior Tutela. Il risparmio economico, anche rispetto all’attuale maggior tutela, è stimato in 113 euro all’anno.

Come passare al Servizio a Tutele Graduali

Bollette: tutele graduali per i clienti vulnerabili fino al 30 giugno 2025 22 Gennaio 2025 Il STG è erogato da fornitori individuati in seguito a gara pubblica, ognuno dei quali ha una competenza su una delimitata area geografica. Il motore di ricerca web (a questo link) consente di individuare il fornitore di propria competenza inserendo il Comune in cui si trova l’immobile.

Chi è un utente vulnerabile può chiedere l’attivazione del Servizio a Tutele Graduali (ai sensi dall’articolo 24 della legge Concorrenza n.193/24) sia nel caso in cui attualmente rientri ancora nella maggior tutela sia se ha un fornitore sul mercato libero. Anche i clienti già sotto STG che diventeranno vulnerabili entro il 30 giugno 2025 potranno richiedere di permanere nel servizio.

Attenzione: chi non presenta la domanda di passaggio alle tutele graduali entro il prossimo 30 giugno, perde per sempre il diritto. Il passaggio avviene il mese successivo a quello in cui si presenta la domanda.

Come si presenta la domanda

Bolletta gas: tutele graduali PLACET fino a dicembre 2025 23 Settembre 2024 La domanda va presentata al gestore stesso. Tutti i fornitori di energia mettono a disposizione, per obbligo di legge, un servizio online per presentare le domande oppure sportelli fisici. L’utente deve attestare la condizione di cliente vulnerabile, eventualmente anche tramite autocertificazione, e presentare un documento d’identità. Sarà direttamente il gestore a trasmettere i dati al Sistema Informativo Integrato (SII) per la verifica.

Per informazioni, l’Authority per l’energia mette a disposizione il numero verde 800 166654.

Chi sono i clienti vulnerabili

Per essere classificati come clienti vulnerabili, con conseguente diritto a tariffe agevolate sulle bollette dell’energia elettrica (bolletta luce), bisogna ricadere in una delle seguenti fattispecie:

avere almeno 75 anni compiuti;

essere ricompresi fra gli aventi diritto al bonus sociale elettrico, che richiede un ISEE non superiore a 9mila 530 euro;

avere nel nucleo familiare persone in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica (non è necessario che siano anche i titolari della bolletta);

essere soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92 e titolari del contratto di fornitura dell’energia elettrica;

avere l’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

avere l’utenza è in un’isola minore non interconnessa.