Cartelle esattoriali: rateazione minima 7 anni per le richieste 2025

Cambiano le regole per la dilazione dei debiti fiscali: più rate, nuove soglie e indicatori aggiornati per valutare la difficoltà economica.

Con l’inizio del 2025, debuttano le nuove regole AdER per la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del Dlgs n. 110/2024, cambiano le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione delle somme a ruolo e si introduce un’estensione progressiva del numero massimo di rate concedibili da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e come approfittare dei nuovi piani estesi per saldare le cartelle di pagamento da 7 a 10 anni.

Rateazione cartelle: condizioni dal 1° gennaio 2025

Riscossione: nuove regole per le rate 2025 30 Dicembre 2024 Le modifiche introdotte si applicano alle richieste di rateizzazione cartelle presentate a partire dal 1° gennaio 2025. Le nuove regole rendono più flessibile la gestione dei debiti, adattandosi alle esigenze dei contribuenti in difficoltà economica e garantendo maggiore chiarezza sui criteri di accesso e sulle procedure operative.

Ecco i principali cambiamenti.

Richieste per somme a ruolo fino a 120mila euro: per i contribuenti che dichiarano una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, la dilazione può arrivare fino a 84 rate mensili per richieste presentate nel 2025 e 2026. Il numero di rate aumenterà a 96 per le richieste 2027-2028 e fino a 108 dal 2029. Per le richieste supportate da documentazione attestante la difficoltà economica, fin dal 2025 si arriva a 120 rate.

per i contribuenti che dichiarano una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, la dilazione può arrivare fino a mensili per richieste presentate nel 2025 e 2026. Richieste per somme a ruolo oltre 120mila euro: indipendentemente dalla data, il piano di rateizzazione potrà prevedere fino a 120 rate mensili, previa documentazione della difficoltà economico-finanziaria.

Indicatori di valutazione della difficoltà economica

Il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024 specifica i criteri per valutare la temporanea difficoltà economica e determinare il numero di rate concedibili. Tali parametri indicatori includono:

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato,

per persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato, Indice di liquidità e indice Alfa per altri soggetti,

per altri soggetti, Indice Beta per i condomini.

Le amministrazioni pubbliche devono invece fornire una dichiarazione del legale rappresentante o dell’organo di vertice attestante la mancanza di liquidità per un pagamento in unica soluzione.

Per soggetti colpiti da eventi straordinari, come calamità naturali o incendi, che abbiano reso inagibili immobili abitativi o professionali, la difficoltà economica può essere documentata tramite certificazione comunale di inagibilità rilasciata entro sei mesi dalla richiesta.

Modelli per la domanda di rateizzazione

Per le richieste di rateizzazione delle cartelle esattoriali presentate fino alla fine del 2024, si applicano ancora le disposizioni dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, nella versione precedente alle modifiche del Decreto legislativo n. 110/2024.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° gennaio 2025 sono invece i seguenti:

RS – Richiesta rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (semplice richiesta) per tutti;

– Richiesta rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (semplice richiesta) per tutti; RDF – Richiesta documentata per lersone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati;

– Richiesta documentata per lersone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati; RDG – Richiesta rdocumentata per gli altri soggetti;

– Richiesta rdocumentata per gli altri soggetti; RDP – Richiesta di proroga della rateizzazione per tutti.

Per approfondimenti, si può consultare il Decreto MEF del 27 dicembre 2024 con i relativi allegati (n. 1, n. 2 e n. 3).

Discarico automatico in vigore dal 1° gennaio 2025

Con il nuovo anno entra in vigore anche un’altra importante novità fiscale: il discarico automatico delle cartelle esattoriali previsto dalla Riforma Fiscale, per somme a ruolo affidate all’agente della riscossione dal 2025.

In base all’articolo 3 del dlgs 110/2024, le quote affidate all’AdER a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno automaticamente discaricate.