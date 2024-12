Superbonus: detrazione in 10 anni anche parziale

Si può scegliere di detrarre in 10 anni solo una parte del Superbonus 2022 ed il resto in quattro quote annuali: nuovo interpello Agenzia delle Entrate.

La detrazione del Superbonus sulle spese del 2022 può essere ripartita in dieci quote annuali anche in misura parziale. Il contribuente può quindi decidere di spalmarne anche una quota in altre quattro rate di pari importo: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con interpello 252/2024 sulle spese sostenute nel 2022 con detrazione non utilizzata nella dichiarazione dei redditi 2023.

Il decreto legge 11/2023 ha infatti previsto, esclusivamente per le spese 2022, la possibilità di spalmare la detrazione Superbonus su dieci anni anzichè quattro, inserendole però nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023. Il chiarimento riguarda la possibilità di applicare questa norma solo a una parte delle spese, lasciando per il resto operare la suddivisione ordinaria in quattro rate.

Detrazione Superbonus per le spese 2022

L’Agenzia delle Entrate ricorda di aver già fornito gli elementi interpretativi essenziali con la circolare 13/2023.

Credito Superbonus: la quota annua si perde senza capienza fiscale 17 Ottobre 2024 «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di incapienza fiscale. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

Nel rispetto di queste condizioni, il Fisco ritiene sia possibile optare per la predetta ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

Doppia opzione in dichiarazione

Operativamente, il contribuente può presentare un modello Redditi integrativo 2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da dividere in quattro quote annuali.

E nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, scegliere la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

Ripartizione Superbonus in dichiarazione redditi

Recenti aggiornamenti normativi hanno previsto la detrazione ripartita su dieci quote annuali a partire dalle spese 2024. E la manovra economica 2025, attualmente in discussione alla Camera, ha introdotto questa possibilità anche per il 2023.

Ora, l’interpello si riferisce solo alle spese 2022 perché erano le uniche a cui in un primo momento si poteva applicare questa regola.

La disposizione contenuta in Manovra sulla detrazione Superbonus relativa alle spese 2023 è analoga, ovvero prevede una scelta del contribuente. Sembra quindi logico che si possa applicare la stessa regola.

Invece, in base all’articolo 4 bis del DL 39/2024, a partire dall’anno di imposta 2024 (nella dichiarazione 2025), la detrazione si ripartisce sempre in dieci quote annuali.