Scadenze fiscali di settembre 2024: calendario completo e novità

Tutte le scadenze fiscali di settembre 2024: dalla Rottamazione quater ai versamenti contributivi, ecco il calendario con le principali date da segnare.

Terminata la pausa estiva, l’Agenzia delle Entrate riprende le attività, dal 4 settembre si sbloccano le notifiche fiscali e della riscossione (con i pagamenti legati ad avvisi bonari e comunicazioni d’irregolarità da saldare entro 30 giorni), si effettuano i versamenti sospesi e, per i contribuenti e i professionisti, inizia un periodo denso di scadenze da rispettare.

Quello di settembre 2024 si prospetta dunque un fitto calendario di scadenze fiscali, tra il riavvio degli adempimenti che si affiancano ai pagamenti ordinari e straordinari sospesi durante la pausa estiva.

Tra i principali appuntamenti da segnare in agenda ci sono la quinta rata della Rottamazione quater, il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche e diversi adempimenti legati alla gestione di tributi e contributi. Vediamo tutto.

Scadenze 2 settembre 2024

Il primo appuntamento fiscale di settembre è fissato per lunedì 2 settembre. Tra le principali scadenze:

Bollo e Superbollo auto

I proprietari di veicoli di potenza fino a 35 kW (per vetture immatricolate dal 1998 in poi) o di potenza fino a 9 HP (per vetture immatricolate fino al 1997) devono versare il bollo auto. Si deve rinnovare il bollo anche per motoveicoli con tassa in scadenza a luglio 2023.

Uniemens

I datori di lavoro devono trasmettere i dati relativi al mese di agosto 2024 tramite il sistema Uniemens.

Cassa Integrazione

Entro questa data devono essere inoltrate le richieste di cassa integrazione per eventi non evitabili (Eone).

IVA intra-UE

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare la dichiarazione mensile INTRA 12 e versare l’IVA intracomunitaria.

Scadenze 15 settembre 2024

Rottamazione: le novità di settembre 6 Agosto 2024 Un appuntamento cruciale per chi ha aderito alla Rottamazione quater è il 15 settembre 2024, data entro la quale è necessario versare la quinta rata. Tuttavia, grazie al margine di cinque giorni lavorativi previsto dalla normativa, la scadenza effettiva si estende fino al 23 settembre 2024.

Scadenze 16 settembre 2024

Il 16 settembre 2024 è una giornata particolarmente intensa, con ben quindici adempimenti in scadenza:

Ritenute per sostituti d’imposta

I condomini e gli altri sostituti d’imposta devono versare le ritenute trattenute ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni.

Versamento contributi INPS

Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

Ritenute sugli affitti brevi

Chi affitta per brevi periodi una o più abitazioni deve versare le ritenute sugli affitti.

Saldo IVA 2023

Va versata la seconda rata del saldo IVA per l’anno 2023.

Liquidazione IVA mensile

Entro il 16 settembre va effettuata la liquidazione mensile dell’IVA: associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato; registrazione corrispettivi; fatturazione differita mese precedente; registrazione corrispettivi commercio al minuto; versamento da scissione dei pagamenti (Split Payment).

Tobin Tax

Scade il termine per il versamento della Tobin Tax sulle transazioni finanziarie.

Scadenze 20 settembre 2024

Il 20 settembre 2024 sono previste due scadenze principali:

Contributi FASC

I datori di lavoro devono versare i contributi al Fondo agenti spedizionieri e corrieri.

Canone Rai

Le aziende del settore elettrico devono comunicare i dati relativi al canone Rai.

Rapporto parità di genere

Segnaliamo anche la scadenza ultima, prorogata nei giorni scorsi, per l’invio del Rapporto sulla parità di genere per le imprese con almeno 50 dipendenti.

Scadenze 25 settembre 2024

Il 25 settembre 2024 è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle comunicazioni fiscali relative al mese di agosto 2024, per le partite IVA che utilizzano il sistema Intrastat.

Scadenze 30 settembre 2024

Il mese si chiude con numerose scadenze fissate per il 30 settembre 2024, ma dato che questa data cade di sabato, i pagamenti possono essere effettuati fino al 2 ottobre 2024. Tra gli adempimenti:

Bollo e superbollo auto

Scade il termine per il versamento del bollo e del superbollo per le vetture più potenti.

Comunicazioni reddituali avvocati

Gli avvocati devono inviare le comunicazioni reddituali.

Contributi per aspettativa

Chi ricopre cariche elettive o sindacali deve versare i contributi per l’aspettativa.

Imposta di bollo per fatture elettroniche

Scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse.

Ravvedimento speciale

Scade il termine per il pagamento della settima rata della sanzione ridotta a un diciottesimo del minimo, per chi ha aderito al ravvedimento speciale per i debiti con il Fisco.

Tabella scadenze fiscali di settembre 2024

Ecco una tabella riassuntiva con la sintesi dei principali appuntammenti del mese.

Data Scadenza 2 settembre 2024 Bollo auto, Uniemens, CIG, IVA intracomunitaria 15 settembre 2024 Rottamazione quater: quinta rata (ammessa fino al 23 settembre) 16 settembre 2024 Ritenute, contributi INPS, IVA, Tobin Tax 20 settembre 2024 Contributi FASC, comunicazione canone Rai 25 settembre 2024 Comunicazioni Intrastat 30 settembre 2024 Bollo auto, comunicazioni avvocati, contributi aspettativa, imposta di bollo fatture elettroniche, ravvedimento speciale

Per ulteriori dettagli, si può consultare lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate.