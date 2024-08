Cessione energia: il Fisco chiarisce quando si applica il reverse charge IVA

Reverse charge per le cessioni di gas ed energia elettrica da parte delle aziende dopo il 2015: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulla gestione IVA.

Con il principio di diritto n. 2/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del reverse charge nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica in caso di variazioni di prezzo che comportano un aumento della base imponibile per quelle effettuate prima del 2015.

Le aziende coinvolte devono dunque prestare particolare attenzione nel distinguere tra operazioni effettuate prima e dopo l’introduzione dell’inversione contabile, per evitare errori nella gestione dell’IVA.

Variazioni di prezzo e fatturazione

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi dell'energia ceduta, si verifichi un aumento della base imponibile per cessioni avvenute prima del 2015, i maggiori compensi ricevuti devono essere fatturati secondo il regime ordinario, con addebito dell'Iva in rivalsa.

Questo perché, al momento della cessione originaria, non erano state emesse fatture in regime di inversione contabile, dato che tale regime non era applicabile alle cessioni di energia elettrica prima del 2015.

Meccanismo del reverse charge

Il reverse charge è un meccanismo che comporta il trasferimento dell’obbligo di versamento dell’Iva dal cedente al cessionario. Questo meccanismo, prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepito in Italia con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, modifica le regole ordinarie di applicazione dell’Iva. In sostanza, nel caso del reverse charge, l’Iva viene applicata e versata dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

Applicazione alle cessioni di energia

A partire dal 2015, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile è stata estesa anche alle cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, come previsto dall’articolo 7-bis, comma 3, lettere a del Dpr n. 633/1972. Questa disposizione specifica che le cessioni di gas attraverso sistemi di gas naturale o di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il cessionario è stabilito in Italia e la sua principale attività è la rivendita di tali beni.

Cessioni in Italia

Il Decreto Iva, all’articolo 7bis, comma 3, stabilisce le condizioni in cui le cessioni di gas, energia elettrica, calore o freddo si considerano effettuate nel territorio italiano. In particolare, ciò avviene quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito in Italia o quando i beni sono usati o consumati nel territorio italiano.

Se i beni non vengono interamente utilizzati o consumati dal cessionario, le cessioni si considerano comunque effettuate in Italia se sono destinate a soggetti stabiliti nel Paese, compresi quelli non operanti in ambito di impresa, arte o professione.

Esclusione per note di credito

L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che il regime di reverse charge non si applica alle note di credito riferite a fatture emesse prima dell’entrata in vigore del regime di inversione contabile.

Pertanto, eventuali variazioni relative a fatture emesse precedentemente al 2015 devono essere gestite secondo le regole ordinarie di fatturazione.