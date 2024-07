Sanzioni e ravvedimenti con F24: nuovi codici tributo dal 22 luglio

Nuovi codici tributo per il versamento con F24 in relazione alla registrazione di atti a seguito di controllo, conciliazione e ravvedimento.

Sono in vigore dal 22 luglio i nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione di atti, a seguito delle attività di controllo, conciliazione giudiziale e presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.

Con la risoluzione n. 25 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata l’11 luglio, vengono istituiti i nuovi codici tributo che dovranno essere utilizzati per il pagamento utilizzando il Modello F24.

Nuovi codici tributo e denominazioni F24

La risoluzione riporta le tabelle con l’indicazione dei nuovi codici affiancati dai codici tributo relativo al Modello F23.

Codici tributo e denominazioni F24 relativi alle somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

A211, Imposta di registro e relativi interessi – Omessa impugnazione;

A212, Imposta di bollo e relativi interessi – Omessa impugnazione;

A213, Imposta catastale e relativi interessi – Omessa impugnazione;

A214, Imposta ipotecaria e relativi interessi – Omessa impugnazione;

A215, Imposta sostituiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Omessa impugnazione;

A216, Sanzione registro e altri tributi indiretti minori – Omessa impugnazione;

A217, Tributi speciali e compensi – Omessa impugnazione.

Codici tributo e denominazioni F24 relativi alle somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:

A220, Sanzione registro e altri tributi indiretti minori – Definizione delle sole sanzioni.

Codici tributo e denominazioni F24 relativi alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

A221, Imposta di registro e relativi interessi – Accertamento con adesione;

A218, Imposta di bollo e relativi interessi – Accertamento con adesione;

A222, Imposta catastale e relativi interessi – Accertamento con adesione;

A223, Imposta ipotecaria e relativi interessi – Accertamento con adesione;

A224, Sanzione registro e altri tributi indiretti minori – Accertamento con adesione;

A225, Tributi speciali e compensi – Accertamento con adesione.

Codici tributo e denominazioni F24 relativi alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

A228, Imposta di registro e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;

A229, Imposta di bollo e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;

A230, Imposta catastale e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;

A231, Imposta ipotecaria e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;

A232, Imposta sostituiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;

A233, Sanzione registro e altri tributi indiretti minori – Conciliazione giudiziale;

A234, Tributi speciali e compensi – Conciliazione giudiziale.

Ravvedimento e riliquidazione dell’imposta

Per liquidazione imposta complementare a seguito di istanza del contribuente, si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24:

“A237” denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

“A238” denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

“A239” denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

“A240” denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

“A241” denominato “Imposta sostituiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

“A242” denominato “Sanzione registro e altri tributi indiretti minori – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

“A243” denominato “Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

“A246” denominato “IVA dovuta in alternativa all’imposta di registro e relativi interessi – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.472/1997”;

“A247” denominato “Sanzione pecuniaria relativa a IVA dovuta in alternativa a imposta di registro – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13

del D. Lgs. 472/1997”.