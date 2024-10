CPB: i codici tributo per aderire alla sanatoria sui redditi omessi

Codici tributo per la sanatoria riservata a chi aderisce al Concordato preventivo biennale: ecco come compilare il modello F24 per accedere al ravvedimento.

I contribuenti che intendono aderire al ravvedimento speciale per sanare i redditi non dichiarati nel periodo 2018-2022, ricorrendo al Concordato preventivo biennale, hanno a disposizione tre nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Soni stati istituiti la con la risoluzione n. 50 dell’Agenzia delle Entrate, emanata il 17 ottobre 2024.

Codici tributo per la sanatoria fiscale con CPB

I tre nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento della flat tax sulle imposte dirette omesse, applicata in misura variabile in base al proprio punteggio ISA (per l’IRAP è invece prevista in misur fissa) sono i seguenti:

4074 per le persone fisiche, da utilizzare nella sezione “Erario” del modello F24.

per le persone fisiche, da utilizzare nella sezione “Erario” del modello F24. 4075 per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, sempre nella sezione “Erario”.

per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, sempre nella sezione “Erario”. 4076 per l’imposta sostitutiva dell’IRAP, da utilizzare nella sezione “Regioni”.

Cone noto, con il ravvedimento speciale si può regolarizzare la propria posizione fiscale con l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP, secondo quanto previsto dall’art. 2-quater del DL n. 113/2024. Non sono previsti nè interessi nè sanzioni.

Inoltre, la tassa si applica soltanto su una quota di reddito non dichiarato: il resto è condonato.

Compilazione F24 per il ravvedimento speciale

Per i codici tributo 4074 e 4075, i contribuenti devono compilare il modello F24 inserendo il codice nella sezione “Erario” alla voce “importi a debito versati”. È obbligatorio indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, utilizzando il formato “AAAA”.

Il codice tributo 4076, invece, è riservato all’imposta sostitutiva dell’IRAP e deve essere riportato nella sezione “Regioni” del modello F24. In questo caso, è necessario anche il codice della regione, che può essere reperito nella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Rateizzazione o pagamento unico

Chi sceglie di effettuare il pagamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve specificare il numero della rata e il totale delle rate dovute, utilizzando il formato “NNRR”. Ad esempio, per un pagamento in quattro rate, la prima rata avrà il codice “0104”.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, invece, è sufficiente inserire il codice “0101” nel campo indicato.

Gli interessi per il pagamento rateale vanno versati con i codici tributo 1668 (se abbinati ai codici 4074 e 4075) o 3805 (per il codice 4076).