Concordato: soglie di accesso e calcolo sconti

Criteri di calcolo per determinare la proposta di concordato preventivo biennale e soglie minime per ogni settore nel decreto del ministero dell'Economia.

La proposta di concordato preventivo biennale viene elaborata sulla base del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ma anche di una serie di parametri, che vanno dall’andamento dell’economia in generale a quella degli specifici settori.

La metodologia di calcolo è contenuta nel decreto del Ministero delle Finanze del 14 giugno, che indica anche i minimi settoriali sotto i quali non viene formulata la proposta di concordato.

Come calcolare la propria proposta di concordato

In linea generale, si legge nel provvedimento, la proposta viene elaborata in base a due elementi:

reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;

valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, imposta regionale sulle attività produttive.

Come si calcola la proposta di concordardo preventivo con il software ISA 18 Giugno 2024 Con il software “Il tuo ISA 2024 CPB” si calcola la propria proposta di reddito per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (di lavoro autonomo e d’impresa) ed il valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP). Per ricavare la base imponibile, bisogna utilizzare i dati degli ISA e gli altri dati richiesti ai fini del Concordato Preventivo Biennale.

Nel reddito da dichiarare , non vanno considerati : i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir.

Nel valore della produzione netta, non vanno considerati : i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.

I redditi concordati e il valore della produzione netta da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025 non possono comunque essere inferiori a 2mila euro.

Secondo quanto previsto dal provvedimento, inoltre, la proposta per il periodo di imposta 2024 tiene conto dei redditi dichiarati per il periodo di imposta 2023 e del 50% del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1 del decreto.

Metodologia di calcolo della prosposta

Partendo dal reddito 2023, il Fisco effettua i seguenti passaggi per determinare l’imponibile su cui far pagare le tasse per due anni.

Misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia: la valutazione dell’affidabilità, nell’ambito dello specifico ISA, viene effettuata sulla base dei dati dichiarati nelle ultime otto annualità disponibili, tenendo conto delle dinamiche economiche del settore e delle modalità con cui imprese e autonomi realizzano la specifica attività; per i contribuenti con affidabilità massima non vengono definite maggiori componenti reddituali mentre per gli altri si utilizzano benchmark calcolati in base al rapporto tra valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili del settore; Valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione; Confronto con i valori settoriali di riferimento: viene definito un minimo per ogni settore di attività; Criterio formulazione base IRAP; Rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il calcolo è quindi complesso. Si può comunque dire che la proposta di concordato sarà più conveniente per i contribuenti con alta affidabilità fiscale.

CPB: valori minimi per ogni settore

I valori minimi per ogni settore, al di sotto del quale non può scendere a proposta di concordato, sono dettagliati nel Sub Allegato 1.B del decreto ministeriale.

A grandi linee, si tratta di valori compresi tra 15mila e 25mila euro.

Tra i più bassi : 11mila euro per pesca e acquacoltura, 13mila euro per i parrucchieri, 15mila euro per studi medici e laboratori di analisi cliniche, 16mila euro per le professioni dell’informatica, circa 17mila euro di tintorie e lavanderie e per servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi.

: 11mila euro per pesca e acquacoltura, 13mila euro per i parrucchieri, 15mila euro per studi medici e laboratori di analisi cliniche, 16mila euro per le professioni dell’informatica, circa 17mila euro di tintorie e lavanderie e per servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi. Tra i più alti, intorno ai 24mila euro, ci sono: noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia, 25mila per le costruzioni, 26mila euro per le farmacie, i servizi di trasloco e il trasporto merci su strada.