Regimi e opzioni IVA: entro aprile la scelta in Dichiarazione

Con la Dichiarazione IVA, entro aprile si può scegliere il regime alternativo al forfettario e la liquidazione mensile o trimestrale: come si compila.

La data del 30 aprile segna alcune scadenze importanti per i titolati di Partita IVA, chiamati a presentare l’ultima comunicazione per il periodo di imposta 2023 ma possono utilizzare la Dichiarazione annuale per esercitare una serie di opzioni.

La dichiarazione IVA 2024 può essere utilizzata per scegliere tra liquidazione IVA mensile e trimestrale: in questo caso selezionando la casella 1 del rigo VO2 del quadro VO.

Con la Dichiarazione IVA in scadenza a fine aprile, inoltre, si può optare per il cambio di regime fiscale da parte dei contribuenti forfettari che preferiscono applicare il regime ordinario e la scelta tra dichiarazione, agendo come segue con la compilazione del rigo VO33 nel quadro VO:

sono tenuti a barrare la casella 1 coloro che sono in possesso dei requisiti per avvalersi del regime forfetario ma per l’anno 2023 hanno optato per il metodo ordinario;

devono barrare la casella 2 di soggetti che dal 2023 hanno applicato il regime forfetario, revocando quello ordinario;

Non devono invece compilare il quadro VO coloro che hanno adottato per la prima volta il regime forfetario nel 2024, barrando la casella 1 del rigo VA14 indicando l’ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel regime speciale.