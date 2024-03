Rottamazione quater, ultimo giorno per sanare le cartelle

Agenzia delle Entrate Riscossione: ultime istruzioni per versare le prime tre rate della definizione agevolata delle cartelle ammesse a Rottamazione quater.

Rottamazione quater ad un bivio: ultimo giorno per pagare le prime tre rate della tregua fiscale sulle cartelle di pagamento, i cui termini erano stati differiti (con riapertura e accorpamento) al 15 marzo con 5 giorni di tolleranza,, come previsto dal decreto Milleproroghe.

Rottamazione quater in scadenza

Rottamazione, come si paga 26 Febbraio 2024 Chi non salda entro mercoledì 20 marzo 2024 le rate in scadenza lo scorso 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024 perde i benefici con la decadenza dalla definizione agevolata in via definitiva.

È possibile ottenere la copia dei moduli di pagamento relativi alle somme dovute scaricando una copia dei bollettini dall’area riservata del sito di ADER, oppure inoltrando una richiesta via email attraverso l’area pubblica senza autenticazione.

Come pagare le cartelle esattoriali

Come ricorda l’AdER (Agenzia delle Entrate – Riscossione), è possibile effettuare i pagamenti delle cartelle ammesse a definizione agevolata (selezionando anche singole cartelle che si vogliono regolarizzare) in diversi modi:

in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill o con l’internet banking;

presso gli uffici postali, i tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;

con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa;

direttamente recandosi agli sportelli di ADER prenotando un appuntamento.

Grazie al servizio ContiTu, inoltre, si può scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi di pagamento contenuti nella comunicazione delle somme dovute.