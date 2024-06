Cartelle in 72 rate per i decaduti dalla Rottamazione

Chi non ha rispettato la scadenza di pagamento della Rottamazione quater può accedere alla rateizzazione ordinaria in 72 rate delle cartelle esattoriali.

La possibilità di richiedere la rateizzazione ordinaria delle cartelle di pagamento non è preclusa a chi non ha rispettato la scadenza relativa alla Rottamazione quater, prevista per la fine di maggio 2024 con tolleranza fino al 5 giugno.

Rottamazione quater: ultima chiamata il 5 giugno 4 Giugno 2024

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella guida redatta in collaborazione con AdER, sullo strumento di tregua fiscale per il sgrvolato delle somme a ruolo.

L’accesso al pagamento dilazionato delle cartelle esattoriali in 72 rate vale anche per i debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la Rottamazione quater, anche per chi non ha pagato una delle rate del piano agevolativo ed è decaduto dalla definizione agevolata.

La rottamazione ordinaria, infatti, è prevista per il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e prevede la rateizzazione del pagamento a fino a un massimo di 72 rate mensili (in 6 anni), di importo costante di importo crescente di anno in anno (la rata minima è pari a 50 euro).

Per ottenere la rateizzazione per debiti di importo fino 120mila euro non è necessario presentare alcuna documentazione a supporto della richiesta, mentre per importi superiori i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata devono presentare l’ISEE del nucleo familiare.