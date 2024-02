Dichiarazione IVA 2024, guida alla compilazione

Invio Dichiarazione IVA 2024 da febbraio ad aprile: come compilare il modello con la procedura guidata e gli applicativi dell'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo per la trasmissione della Dichiarazione IVA annuale.

I software messi a disposizione dal Fisco consentono, fra le altre funzionalità, la scelta del modello più adatto al contribuente (Modello IVA ordinario o base), selezionando anche i quadri da compilare.

Chi deve inviare la Dichiarazione IVA 2024

Sono obbligati a presentare la Dichiarazione IVA tutte le Partite IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, con una serie di eccezioni (coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti e i contribuenti forfettari).

I Forfettari transitati da un regime ordinario a quello agevolato nel corso 2024, devono presentare entro aprile, l’ultima dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023.

Come e quando trasmettere il Modello IVA annuale

Il modello 2024 va trasmesso esclusivamente per via telematica, con una tolleranza di 90 giorni rispetto alla scadenza del 30 aprile. Trascorso questo periodo, la dichiarazione di considera omessa ma costituisce comunque titolo per la riscossione dell'imposta dovuta.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile utilizzare gli applicativi per la compilazione guidata direttamente dal Web.

Nell’ultimo rilascio (versione 1.0.0), le procedure di controllo permettono l’individuazione delle eventuali anomalie o incongruenze rilevate tra i dati inseriti nella Dichiarazione e nei relativi allegati rispetto alle specifiche tecniche.

Il Modello IVA può essere trasmesso direttamente dal dichiarante, tramite un intermediario abilitato o altri soggetti incaricati o società appartenenti allo stesso gruppo.