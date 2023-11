Bollette gas: stop ufficiale al Mercato Tutelato, tutte le istruzioni

Il 10 gennaio 2024 termina il mercato tutelato del gas, tariffe ARERA solo per clienti vulnerabili: come avviene il passaggio al mercato libero.

Dal 10 gennaio 2024 termina il mercato tutelato del gas: lo ha confermato il Ministro dell’Energia, Gilberto Pichetto Fratin. La riforma è inserita nel PNRR, per cui non è possibile concedere alcuna proroga a causa dei vincoli UE.

Dunque, si procede secondo il calendario già definito, che prevede una serie di passaggi chiave ed adempimenti in capo ai clienti interessati dalle novità in bolletta 2024.

Vediamo esattamente quali sono queste regole da seguire, caso per caso, e per ottenere la tariffa gas più vantaggiosa.

Bolletta gas: cosa fare entro il 10 gennaio 2024

Volendo sintetizzare potremmo dire che:

chi è già nel mercato libero non deve fare niente, perchè le novità non lo riguardano;

chi attualmente paga la bolletta in regime di maggior tutela con un gestore che offre tariffe ARERA, dovrà scegliere se passare al mercato libero, oppure attendere di transitare nel regime transitorio per valutare la convenienza della tariffa applicata o invece chiedere di entrare nel nuovo servizio di vulnerabilità se se ne hanno i requisiti;

chi già si trova tra i “vulnerabili” non deve invece fare nulla: il nuovo fornitore applicherà automaticamente le condizioni agevolate in bolletta.

Clienti vulnerabili e non, come cambia la bolletta

Fine mercato tutelato gas e luce: regole da gennaio 2024 14 Novembre 2023 In estrema sintesi, ci sono due macro categorie di clienti domestici: coloro che vengono considerati vulnerabili e le utenze che non rientrano in questa tipologia.

La fuoriuscita dalla Maggior Tutela Luce riguarda infatti i clienti non vulnerabili, mentre i percettori dei Bonus Sociali, i beneficiari della Legge 104 o gli ultra 75enni (considerati vulnerabili) rimaranno nel regime tutelato.

Clienti vulnerabili: come mantenere o richiedere la tariffa gas tutelata

Sono considerati clienti vulnerabili coloro che:

si trovano in condizioni economiche svantaggiate in base all’ISEE (come i percettori del Bonus Sociale); sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92; hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi; hanno un’età superiore ai 75 anni.

Queste tipologie di clienti hanno il diritto alla fornitura del gas a tariffe più vantaggiose, che sono definite dall’ARERA con le condizioni contrattuali dell’offerta PLACET (ad eccezione della modalità di ricezione della bolletta, che sarà uguale a quella già in uso da parte del cliente nell’ambito del servizio di tutela).

E’ possibile che già siano automaticamente stati identificati come vulnerabili, e in questo caso non devono effettuare alcun adempimento.

stati identificati come vulnerabili, e in questo caso non devono effettuare alcun adempimento. In caso contrario possono compilare un modulo di autocertificazione (clicca per scaricarlo) disponibile sul portale dell’Autorità ma inviato assieme alla bolletta lo scorso settembre dal proprio fornitore di energia.

Comunicazione obbligatoria da parte del fornitore

Per legge, ai clienti vulnerabili è arrivata la comunicazione relativa al fatto di essere stati identificati come tali: di conseguenza, da gennaio 2024 avranno automaticamente diritto al servizio clienti vulnerabili, di cui vengono spiegate le tariffe e condizioni.

Ai clienti non classificati come vulnerabili è invece arrivata una segnalazione:

con la possibilità di comunicare la propria vulnerabilità tramite modulo,

con la proposta di scegliere l’offerta di mercato libero dettagliando la propria offerta , concedendo la facoltà di recedere per sceglierne un’altra con un diverso venditore , indicando le nuove condizioni di fornitura da gennaio 2024 in caso di inerzia del cliente .



Sul portale ARERA sono disponibili strumenti informativi sulle offerte, uno sportello a cui rivolgersi per informazioni e risoluzione di eventuali controversie e un portale per controllare online i propri consumi in bolletta.

Fase transitoria con Servizio a Tutele Graduali

Il 10 gennaio 2024 partono le aste territoriali per l’affidamento delle utenze dei clienti non vulnerabili che non avranno effettuato nessuna scelta: saranno assegnati ad un Servizio a Tutele Graduali (STG), gestito dai fornitori vincitori delle aste.

Per questo Servizio sono previste delle tariffe simili alle offerte PLACET sul Mercato Libero, ossia con prezzo stabilito dal fornitore e condizioni contrattuali stabilite da ARERA. Questa fase ha durata di 3 anni. Si può ovviamente passare ad un nuovo fornitore se non si dovesse essere soddisfatti.

Fine mercato tutelato elettricità ad aprile

Anche per le bollette della luce si avvicina la fine del mercato tutelato, in questo caso la scadenza è il mese di aprile 2024. Anche qui è prevista la medesima separazione fra clienti vulnerabili e non, pur con qualche differenza nei requisiti.

Per essere considerati vulnerabili nel mercato dell’energia elettrica, bisogna appartenere alle seguenti categorie:

condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);

gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);

disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

utenza in un’isola minore non interconnessa;

hanno un’età superiore ai 75 anni.

I fornitori di energia hanno l’obbligo di effettuare due comunicazioni, fra settembre 2023 e marzo 2024.