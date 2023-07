Smart Working fragili e genitori: aggiornate le procedure

Nuove procedure e template aggiornati per accedere allo Smart Working dopo la prorogato per i lavoratori fragili e genitori.

Con la legge di conversione del Decreto Lavoro sono state deliberate le nuove proroghe: fino al 30 settembre per l’accesso alla modalità di lavoro agile ai lavoratori fragili del settore pubblico e privato (con la contestuale proroga anche del diritto al cambio di mansioni se non attivabile la modalità agile); fino al 31 dicembre per i dipendenti fragili nel settore privato (ma senza diritto sl cambio mansione se non attivabile la modalità agile) ed anche per genitori di figli fino a 14 anni nel settore privato.

Di conseguenza, i datori di lavoro hanno a disposizione procedure aggiornate per comunicare al Ministero l’attivazione o la prosecuzione dello Smart Working per queste particolari categorie di lavoratori.

Lavoratori con diritto alla proroga del lavoro agile

In base a quanto previsto dalla Legge 85/2023, è prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per le seguenti categorie.

Lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 , a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;

, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore; Lavoratori dipendenti che, sulla base di valutazione medica, sono più esposti a rischio di contagio Covid dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbilità accertata dal medico competente.

Smart working ai fragili nella PA fino a settembre: cosa cambia 23 Giugno 2023

Comunicazione Smart Working al Ministero

Il Ministero del Lavoro, ha comunicato l’aggiornamento delle procedure necessarie per accedere allo Smart Working riservato alle suddette categorie: le comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template specifici, accedendo all’applicativo denominato “Lavoro Agile” attraverso il portale servizi.lavoro.gov.it.