Fragili in Smart Working fino al 28 febbraio: il Decreto con i requisiti

Pronto il decreto che individua casi, patologie e condizioni che danno diritto allo status di lavoratore fragile: il certificato è del medico di famiglia.

Pronto il decreto interministeriale che individua le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili, con diritto allo smart working fino al 28 febbraio. L’attestazione è a cura del medico di famiglia, che deve certificare le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.

Lavoratori fragili: casistiche e requisiti

Il decreto appena approvato individua due casistiche specifiche:

condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale;

condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni individuate dal decreto.

Qualche esempio: è ritenuto fragile chi ha subìto un trapianto, chi soffre di immunodeficienze primitive e secondarie a trattamento farmacologico o chi presenta tre o più condizioni patologiche tra le seguenti: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, epatite cronica, obesità, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica. Gli allergici gravi, che non possono vaccinarsi, per essere ritenuti fragili devono anche avere età pari o superiore a 60 anni e presentare determinate condizioni di salute.

Il provvedimento stabilisce che la certificazione delle patologie e condizioni di rischio è rilasciata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Diritto allo smart working

La norma interessa i dipendenti pubblici e privati, che devono dunque ottenere un certificato attestante la condizione di rischio (derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita) o la disabilità grave (ex legge n. 104/1992). Nello specifico, la legge parla di:

patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi nazionali, ove presente, in modalità agile anche anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti vigenti.

A questi soggetti è permesso di accedere in via preferenziale alla modalità di lavoro agile (smart working) laddove possibile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione della stessa categoria o area d’inquadramento (in base al CCNL), o in alternativa possono svolgere attività di formazione, anche da remoto.