Scadenze fiscali di luglio 2023: il calendario aggiornato

Scadenze fiscali di luglio 2023: quest'anno c'è anche quella del 20 del mese per acconto e saldo IRPEF di Partite IVA soggette a ISA e Forfettari.

Il calendario delle scadenze fiscali di luglio 2023 vede come appuntamento principale il versamento delle tasse (acconto e saldo IRPEF) per le Partite IVA soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e per i Forfetari, dopo la proroga d fine giugno: il versamento 2023 è fissato per il 20 luglio, oppure per fine mese con maggiorazione dello 0,4%.

Ci sono poi le consuete scadenze IVA, i contributi trimestrali per colf e badanti, la Tobin Tax e la domanda di esenzione semestrale dal canone RAI. Vediamo brevemente il calendario fiscale del mese di luglio.

Il calendario fiscale di luglio

Tra le consuete scadenze fiscali di questo mese, il primo appuntamento è quello del 10 luglio, quando scade il pagamento della seconda rata dei contributi trimestrali per colf e badanti. L’appuntamento riguarda essenzialmente le persone fisiche.

Per quanto riguarda invece le Partite IVA, si prosegue il 17 luglio con la Tobin Tax, con la rata di luglio di chi effettua i versamenti mensili (ritenute, ecc.) e per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dallo split payment (scissione dei pagamenti), nonché per la trasmissione della dichiarazione trimestrale IVA MOSS.

Il 20 luglio si versa il saldo IVA 2022 derivante dalla dichiarazione annuale maggiorato dello 0,4%. Sempre il 20 luglio si concentrano poi le nuove scadenze del mese, dopo la proroga dei versamenti previsti entro lo scorso 30 giugno 2023 e slittati per quest’anno di venti giorni.

Scadenze di luglio 2o23 dopo la proroga

Proroga imposta 2023: versamenti ISA al 20 luglio 14 Giugno 2023 Dopo il rinvio, dunque, entro il 20 luglio 2023 bisogna versare il saldo IRPEF 2022 e l’acconto 2023.

C’è poi un periodo cuscinetto, fino al 31 luglio, per effettuare il versamento con la sanzione minima dello 0,4%.

Attenzione: la scadenza di fine mese per il versamento con maggiorazione vale per tutti i contribuenti, e dunque sia coloro per i quali la scadenze per il pagamento delle tasse restava fissata al 30 giugno, sia per i beneficiari della proroga (soggetti ISA, minimi e forfettari, ecc.).

Il calendario fiscale di luglio 2023 si conclude, sempre per l’ultimo del mese, con il termine ultimo per la presentazione della domanda di esenzione dal pagamento del canone RAI nel secondo semestre per over 75enni con reddito fino a 8mila euro.