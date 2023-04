Scadenze fiscali di aprile 2023: le date in calendario

Dal 2 maggio i contribuenti potranno consultare la dichiarazione dei redditi precompilata: le scadenze per chi presenta il 730 o il Modello Redditi PF.

Gli adempimenti sospesi per 30 giorni in caso di malattia o ricovero del professionista devono avere scadenza originaria entro 60 giorni dall’evento.

Dichiarazione IVA 2023: saldo a debito entro il 16 marzo

Saldo a debito IVA 2023 per l’anno di imposta 2022 in scadenza il 16 marzo: pagamento con Modello F24 in unica soluzione o a rate di pari importo.