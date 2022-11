Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: pubblicate le FAQ del Fisco

Nell’area riservata del sito web dell’Agenzia dele Entrate sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla compilazione del modello di autodichiarazione relativo agli aiuti di Stato Covid ricevuti, da inviarsi entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Tra i chiarimenti emersi, si sottolineano i seguenti:

la chiusura della partita IVA non esonera il beneficiario dall’obbligo di presentare il modello;

nel caso in cui un’autodichiarazione inviata contenga invece errori o imprecisioni è comunque possibile effettuare un nuovo invio sempre entro il termine di fine novembre;

È possibile correggere con dichiarazione dei redditi integrativa, l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021 con riferimento agli aiuti Covid;

per gli aiuti concessi prima del 13 ottobre 2020, è consentito indicare nella Sezione 3.12 (se sussistono le condizioni) anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima.

Le risposte fornite ad altrettanti quesiti avanzati da operatori e associazioni di categoria sono 28 e affrontano le modalità di attestazione del rispetto dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”, pari a 800mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800mila euro dal 28 gennaio 2021.

Se la dichiarazione è stata già resa assieme al modello di domanda per l’accesso agli aiuti stessi, l’autodichiarazione in scadenza a novembre non è obbligatoria purchè non si siano poi ricevuti altri aiuti, nel qual caso va presentata riportando tutti quanti i dati (anche quelli già dichiarati in precedenza).

La Dichiarazione deve essere presentata per via telematica, dal beneficiario o tramite un intermediario. Si possono utilizzare il servizio web nell’area riservata del sito delle Entrate o canali telematici dell’Agenzia, seguendo le specifiche tecniche. Il modello aggiornato è allegato al provvedimento del 25 ottobre 2022, comprensivo di istruzioni. Si tratta di una versione semplificata che si accompagna a quello precedente, che resta comunque valido.