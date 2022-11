Legge di Bilancio: flat tax incrementale per redditi da lavoro o di impresa

Flat tax incrementale al 15% per tutti i lavoratori, sulla parte di reddito annuo aggiuntivo: le anticipazioni da Giorgetti in vista della Manovra 2023.

Non se ne parlava più da qualche settimana, per cui la flat tax incrementale sembrava fra le misure che, pur facendo parte dei programmi economici del Governo, non erano destinate a finire nella Legge di Bilancio, prevalentemente incentrata su caro energia e inflazione.

Invece, in base alle anticipazioni fornite in audizione parlamentare sulla NaDEF dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, questa nuova forma di tassa piatta è già allo studio dei tecnici del Ministero delle Finanze proprio in vista della Manovra economica 2023.

Flat tax incrementale: i beneficiari

Giorgetti ha anche fornito nuovi particolari sul funzionamento della tassazione sostitutiva applicata al reddito annuo incrementale, non solo Partite IVA ma tutti i «contribuenti titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfettario».

potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota dell’incremento di reddito registrato nel 2022 rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati all’Irpef nei tre anni d’imposta precedenti.

Significa che l’incremento di reddito a cui applicare l’aliquota del 15% si riferisce alla differenza rispetto al reddito più alto fra quelli dei tre anni precedenti (dal 2019 al 2021).

Il riferimento al “reddito 2022” di Giorgetti conferma la volontà di inserire il regime sostitutivo opzionale già nella Manovra 2023, in modo da poterla applicare sull’anno di imposta in corso. Il riferimento a un unico anno di imposta, invece, può far pensare a una misura temporanea, di carattere sperimentale. Probabilmente, anche in vista di una più ampia riforma fiscale.

Come si applica la tassa piatta

Altro chiarimento importante: la flat tax incrementale allo studio prevede un’aliquota al 15% sulla quota di incremento di reddito prendendo a riferimento il maggiore di quelli annui prodotti nel triennio precedente. Sostanzialmente, una mini-flat tax per tutti ma applicata ad una piccola parte di reddito, che corrisponde a quello “aggiuntivo” (incrementale) rispetto a quello maggiore nell’ultimo triennio (tra quelli dichiarati e assoggettati all’IRPEF).

Flat tax al 20% fino a 85mila euro: nuova ipotesi in Manovra 9 Novembre 2022 Infine una considerazione: i titolari di reddito di impresa sono esclusi da questo nuovo regime opzionale se già applicano la flat tax. Tuttavia, per i forfettari c’è allo studio un’estensione ad hoc, con una tassa piatta (stavolta al 20%) sull’extra reddito tra 65mila e 85mila euro, almeno secondo le prime ipotesi. Significherebbe poter includere migliaia di Partite IVA che altrimenti sarebbero fuori dal regime agevolato, consentendo loro di applicare una tassa piatta pur sempre vantaggiosa.

Per tutte le conferme è necessario attendere la Manovra, che dopo il Decreto Bollette è il prossimo obiettivo di Governo, ormai previsto a giorni.