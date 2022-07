Tutti gli sconti della Precompilata 2022: il PDF da scaricare

Tutti gli sconti della precompilata 2022 in una Raccolta in PDF da scaricare, a cura dell'Agenzia delle Entrate: focus sulle nuove agevolazioni 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sintetica guida in pdf da scaricare con tutte le agevolazioni fiscali da inserire nella Dichiarazione dei Redditi 2022.

Si tratta di una raccolta completa e aggiornata al 2022 di tutte le norme e i provvedimenti attuativi con le istruzioni pratiche per accedere a sconti e agevolazioni in merito a ritenute, detrazioni, deduzioni e crediti di imposta. A tal fine, per una consultazione più agevole, i contenuti sono suddivisi per aree tematiche.

La guida si chiama “Tutti gli sconti della Precompilata 2022” (clicca per accedervi e scaricarla) e riporta ogni possibile beneficio fruibile fin da subito nel 730 o nel Modello Redditi PF. Attenzione però: le detrazioni pluriennali per gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus) saranno invece oggetto di un documento separato.

Dichiarazione dei Redditi 2022: le nuove spese per detrazioni, bonus e detrazioni 8 Luglio 2022 Tra le altre misure, sono indicate le novità della stagione dichiarativa in corso per quanto riguarda le detrazioni delle spese per tamponi e test Covid, il bonus monopattini elettrici, le nuove spese di istruzione e formazione musicale dei figli, le agevolazioni prima cada per gli under 36.

Lo strumento, condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, fa il punto anche sulla documentazione e gli adempimenti da rispettare per ogni agevolazione.