Precompilata e bonus edilizi: scadenze e proroga per i lavori in Condominio

In arrivo due scadenze per gli amministratori di condominio, in vista della dichiarazione dei redditi precompilata e l'accesso alle detrazioni fiscali.

Si avvicinano due scadenze per gli amministratori di condominio, chiamati a breve a inviare la Comunicazione web al Fisco sull’opzione di cessione del credito ma anche a trasmettere i dati sui lavori edilizi che godono di agevolazione fiscale, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, dunque per l’accesso alle detrazioni fiscali.

Detrazioni edilizie nella Precompilata 2022

Entro il 16 marzo 2022, i Condomini devono inoltrare all'Anagrafe tributaria i dati inerenti alle spese sostenute dal nel corso del 2021, in merito agli interventi

di recupero del patrimonio edilizio

di riqualificazione energetica,

relativi all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni.

In realtà, potrebbe arrivare anche una proroga per questa comunicazione, perché non è chiaro come poter indicare se è stata eseguita la cessione al fornitore o lo sconto in fattura per le spese 2021 (dal momento che la comunicazione al Fisco non è stata ancora effettuata).

In tema di cessione crediti edilizi e Superbonus, segnaliamo che intanto sta ripartendo il mercato della compravendita dei bonus. Ad esempio, da lunedì 7 marzo è atteso il ritorno all’operatività anche la piattaforma di Poste Italiane, uno dei player principali di questo mercato, per l’acquisto di crediti edilizi. Questo, dopo che le nuove regole in materia edilizia hanno ripristinato la possibilità di operare fino a tre cessioni, seppur con nuovi vincoli.

Cessione dei crediti

Per quanto riguarda il termine per la comunicazione telematica tramite apposita piattaforma web all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, invece, la scadenza ordinaria del 16 marzo è stata prorogata, per il solo anno in corso, al 7 aprile 2022.

In caso di lavori condominiali con accesso al Superbonus 110%, l’invio della comunicazione può essere effettuato dall’amministratore o dal professionista che ha apposto il visto di conformità. Il modello di cessione è unico, valido sia per la cessione delle detrazioni con aliquota ordinaria sia per la cessione del Superbonus.