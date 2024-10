Pensioni e prestazioni INPS: l’aliquota IRPEF si sceglie online

Comunicazioni INPS online per i pensionati o beneficiari di prestazioni INPS che possono scegliere l'aliquota IRPEF per le trattenute, anche per il 2025.

Come ogni anno, i beneficiari di pensioni e prestazioni previdenziali INPS che si trovano sotto soglia no tax area (reddito annuo lordo fino a 8.500 euro) e non vogliono trattenute nel cedolino pensione possono richiedere telematicamente all’INPS la rinuncia delle detrazioni d’imposta sul reddito, di cui all’art. 13 del TUIR.

Analogamente, possono chiedere l’applicazione dell’aliquota IRPEF corrispondente allo scaglione di reddito più elevato per evitare poi di dover restituire quote non spettanti di detrazione.

Le richieste possono essere inoltrate compilando l’apposita dichiarazione online, tramite il servizio “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

A partire dal 16 ottobre, pertanto, si possono inviare richieste anche per il periodo d’imposta 2025.

In assenza di comunicazione, in qualità di sostituto d’imposta, l’INPS applicherà le aliquote per scaglioni di reddito e riconoscerà le detrazioni d’imposta in base al reddito erogato.

L’INPS ricorda a coloro i quali ricevono una Certificazione Unica dall’Istituto di Previdenza di comunicare all’Istituto, in veste di sostituto d’imposta, anche gli eventuali dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, anche nel caso in cui siano beneficiari di Assegno Unico.

Tutti i dettagli nel Messaggio n. 3458/2024 pubblicato sul sito istituzionale.