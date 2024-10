Stipendi e rinnovi CCNL: tutti gli aumenti in busta paga a ottobre

Scattano in busta paga a ottobre 2024 gli aumenti di stipendio dovuti al rinnovo del Contratto Collettivo per alcune categorie di dipendenti, dirigenti e soci di cooperative.

I rinnovi contrattuali fanno aumentare lo stipendio in busta paga a ottobre per circa 1,5 milioni di lavoratori tra alcune categorie di dipendenti e dirigenti pubblici, per gli addetti degli studi professionali e per i soci di cooperative industriali.

Si tratta dell’avvio o dell’erogazione scaglionata degli incrementi delle retribuzioni tabellari di una serie di rinnovi di CCNL siglati lo scorso anno. il frutto degli Vediamo con precisione quali sono i nuovi contratti e quali aumenti comportano.

Aumento stipendi 2024 per Difesa e Università

Cedolino stipendio NoiPA, aumenti da ottobre 30 Settembre 2024 Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, il ministero della Difesa ha recepito l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato previsto dal DPCM 23 luglio 2024, che copre settori per i quali non è ancora stato firmato il rinnovo contrattuale.

Si tratta di un incremento pari al 4,8%, riconosciuto a partire da gennaio 2024. Nel cedolino di ottobre è inserito anche il conguaglio sulle mensilità precedenti.

Riguarda ufficiali superiori, ufficiali generali e ammiragli delle forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari. All’interno della platea interessata, in termini assoluti, l’aumento più consistente spetta ai dirigenti di polizia, intorno ai 350 euro al mese, mentre per i gradi superiori delle forze armate sarà intorno ai 320 euro al mese e per i dirigenti della polizia penitenziaria pari a 230 euro.

L’aumento del 4,8% vale anche per docenti e ricercatori dell’Università. Ricordiamo che si va intanto anche verso la firma del contratto Scuola, atteso entro la fine dell’anno, con un aumento medio intorno ai 160 euro lordi al mese.

Scatto retribuzione negli studi professionali

Contratto Studi Professionali: le nuove tabelle retributive 5 Marzo 2024 Sempre a ottobre 2024 scatta poi la seconda tranche degli incrementi previsti dal rinnovo contrattuale degli Studi professionali: era già stato pagato un aumento di 105 euro con la retribuzione dello scorso mese di marzo, ora arrivano altri 45 euro in ottobre.

Sono poi previsti altri due scatti: altri 45 euro ad ottobre 2025 e altri 20 euro a dicembre 2026.

Ricordiamo che il rinnovo prevede anche una somma una tantum di 400 euro in due tranche di pari importo, la prima pagata nel maggio 2024 e la seconda attesa a maggio 2025.

Incremento tabellare per soci lavoratori di cooperative

Infine, nuova tranche di aumento di stipendio anche per i soci lavoratori delle Cooperative industriali, pari a 30 euro per il livello C1. Anche in questo caso si tratta della seconda rata dell’aumento tabellare perevisto dal nuovo contratto, dopo la prima pagata a febbraio, mentre ne è prevista una terza a ottobre dell’anno prossimo.