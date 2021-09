LIPE IVA: precompilata e calendario scadenze 2021

In scadenza le liquidazioni periodiche IVA 2021, disponibili anche in versione precompilata: calendario dei termini di versamento e comunicazione LIPE.

Il calendario fiscale di settembre 2021 23 Agosto 2021 In scadenza il 16 settembre le comunicazioni delle liquidazioni IVA (LIPE) del secondo trimestre 2021, da trasmettere in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate tramite file xml contenente i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione, quelli delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e quelli dell’eventuale dichiarante. Di seguito, il calendario completo con i termini 2021 per il versamento IVA e per l’invio telematico delle relative comunicazioni.

Scadenza liquidazioni IVA 2021

Ecco la tabella con le scadenze 2021 per la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali (LIPE):

Periodo di riferimento Invio LIPE Gennaio 31 maggio 2021 Febbraio 31 maggio 2021 Marzo 31 maggio 2021 I trimestre 31 maggio 2021 Aprile 16 settembre 2021 Maggio 16 settembre 2021 Giugno 16 settembre 2021 II trimestre 16 settembre 2021 Luglio 30 novembre 2021 Agosto 30 novembre 2021 Settembre 30 novembre 2021 III trimestre 30 novembre 2021 Ottobre 28 febbraio 2022 Novembre 28 febbraio 2022 Dicembre 28 febbraio 2022 IV trimestre 28 febbraio 2022

Scadenze di versamento IVA 2021

Ecco invece la tabella con le scadenze 2021 per il versamento IVA mensile o trimestrale:

Periodo di riferimento Versamento IVA Gennaio 16 febbraio 2021 Febbraio 16 marzo 2021 Marzo 16 aprile 2021 I trimestre 17 maggio 2021 Aprile 17 maggio 2021 Maggio 16 giugno 2021 Giugno 16 luglio 2021 II trimestre 20 agosto 2021 Luglio 20 agosto 2021 Agosto 16 settembre 2021 Settembre 18 ottobre 2021 III trimestre 16 novembre 2021 Ottobre 16 novembre 2021 Novembre 16 dicembre 2021 Dicembre 17 gennaio 2022 IV trimestre 16 marzo 2022

Precompilata IVA 2021: come funziona 15 Giugno 2021 Da luglio 2021, ricordiamo che, per chi si avvale delle bozze dei registri IVA precompilati, sono disponibili anche le LIPE precompilate: integrando o convalidando le prime, infatti, si potrà poi accedere anche alle comunicazioni trimestrali e alla dichiarazione IVA precompilata. Dal 13 settembre sarà disponibile sul portale di “Fatture e corrispettivi” l’apposito applicativo web per effettuare le operazioni sulle bozze dei documenti precaricati.