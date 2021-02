Dichiarazioni 2021: IRAP, Redditi e Consolidato definitivi

Online anche gli ultimi modelli per la stagione dichiarativa 2021, definitivi anche IRAP, Redditi e Consolidato: download e novità.

Dopo i modelli definitivi 730, 770, CU e IVA, arrivano anche quelli per la dichiarazione annuale mediante modello Redditi Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali, per l’IRAP e Consolidato nazionale mondiale. Con diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni. Di seguito i link per scaricare i modelli e le principali novità di quest’anno.

Redditi, IRAP e CNM: novità 2021

Come per il 730, anche nel modello Redditi 2021 – che deve essere presentato in via telematica entro il 30 novembre 2021 (salvo proroghe) – trovano spazio le numerose novità introdotte dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Ci stiamo riferendo ad agevolazioni fiscali come il Superbonus al 110%, la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, il Bonus Vacanze;, Bonus facciate, il Bonus Mobilità, la detassazione del 50% degli utili distribuiti agli enti non commerciali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e il taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.

Nei modelli Redditi SC, SP ed ENC trovano spazio:

generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni e quella per il settore alberghiero e termale; i nuovi crediti d’imposta destinati alle imprese come (ricerca, sviluppo e innovazione e investimenti in beni strumentali in primis);

destinati alle imprese come (ricerca, sviluppo e innovazione e investimenti in beni strumentali in primis); gli aiuti per fronteggiare le difficoltà economiche della pandemia da Covid.19 (credito d’imposta per botteghe e negozi, il bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, il credito per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e così via).

Tra le altre novità, per tutti i modelli, il frontespizio con la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” da selezionare in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, per la correzione di errori contabili, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Nella “scheda per la scelta della destinazione dell’8, 5 e per mille dell’IRPEF” a cui è stato aggiunto un apposito riquadro per la destinazione del 2‰ a favore delle associazioni culturali.

Nella dichiarazione IRAP approda il bonus riconosciuto al locatore in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

Nel Consolidato nazionale mondiale, come nei modelli Redditi SC, SP, ENC e IRAP trovano spazio i versamenti sospesi e agevolazione per Campione d’Italia previste dall’articolo 1, comma 574, della legge di bilancio 2020. C’è poi uno spazio appositamente dedicato ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei versamenti per via dell’emergenza Coronavirus.