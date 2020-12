Bonus fiscali in Manovra 2021: guida completa

Commi

da 2 a 7 Fondo delega riforma fiscale, assegno unico

Stanziati i fondi per la riforma fiscale e il fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

8 e 9 Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Strutturale la detrazione maggiorata per dipendenti e assimilati con reddito tra 28mila e 40mila euro.

36 e 37 Versamenti del settore sportivo

Sospesi i i versamenti in scadenza a gennaio e febbraio 2021 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (imposte sui redditi, IVA, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL) fino al 30 maggio 2021 (pagamento in unica soluzione o massimo in 24 rate mensili di pari importo).

38 Redditi dei terreni di coltivatori diretti e IAP

Estesa al 2021 l’esenzione IRPEF al 100% sui redditi dominicali e agrari dei terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

40 IVA sui piatti pronti

Alle cessioni di piatti pronti e pasti cotti o preparati per consumo immediato, consegna a domicilio o asporto, si applica IVA al 10% (come per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande).

41 Esenzione registro terreni agricoli

Esenzione 2021 dall’imposta di registro per acquisto terreni agricoli (e relative pertinenze) fino a 5mila euro, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione.

42 e 43 Tassazione ristorni società cooperative

Possibilità di tassare i ristorni ai soci di società cooperative con ritenuta d’imposta del 12,50% (anziché 26%).

da 44 a 47 Tassazione dividendi enti non commerciali

Esenzione IRES al 50% degli utili di enti non commerciali che esercitino, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che il risparmio d’imposta sia destinato a finanziare le predette attività.

48 e 49 IMU e TARI pensionati esteri

Dimezzata l’IMU sull’unico immobile posseduto in Italia da non residenti titolari di pensione estera, purché non locato o in comodato. Per tali immobili, TARI ridotta di due terzi.

50 Lavoratori impatriati

Estesa a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020, e al 31 dicembre 2019 beneficia del regime per impatriati, la possibilità di fruire di altri cinque periodi d’imposta agevolati (tassazione al 50% sui redditi di lavoro dipendente e autonomo), previo versamento di un importo – a seconda dei requisiti – al 1del 10% o 5% dei redditi agevolati dell’annualità precedente l’esercizio dell’opzione (provvedimento attuativo entro 60 giorni).

da 58 a 60 Detrazioni interventi edilizi

Prorogati: ecobonus per riqualificazione energetica di edifici; bonus ristrutturazioni al 50% per recupero edilizio (inclusa sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas di ultima produzione); bonus mobili innalzato a 16mila euro di spesa su cui calcolare la detrazione al 50%; bonus facciate al 90%.

da 61 a 65 Bonus idrico

bonus di 1.000 euro alle persone fisiche che sostituiscono sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato (decreto attuativo entro 60 giorni).

da 66 a 68 Superbonus 110%

Proroga al 30 giugno 2022 (per IACP al 31 dicembre 2022). Tra le altre novità: detrazione spese 2022 (per gli IACp dal 1° luglio 2022) ripartita in quattro (non cinque) quote annuali di pari importo; ammessi lavori per eliminazione barriere architettoniche, edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di A.P.E. purché al termine dei lavori raggiungano la classe A; installazione impianti fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici; per i lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento, il Superbonus spetterà anche per le spese fino al 31 dicembre 2022 (in caso di IACP, il 60% dei lavori entro il 31 dicembre 2022 consentirà di fruire del 110% anche per le spese entro il 30 giugno 2023)

76 Bonus verde

Confermata la detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

da 77 a 79 Veicoli elettrici

Contributo del 40% di spesa alle persone fisiche con ISEE entro i 30mila euro che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino fino a 30mila euro al netto IVA (seguirà un decreto attuativo).

83 Rivalutazione beni immateriali privi di tutela giuridica

Rivalutazione beni d’impresa anche per avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, versando un’imposta sostitutiva del 3%; il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, tramite imposta sostitutiva del 10%.

87 e 88 Sostegno al settore turistico

Il contributo a fondo perduto già attribuito dal DL Agosto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, viene esteso agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei comuni sede di santuari religiosi, con presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti.

da 117 a 123 Bonus chef

Credito d’imposta del 40% e fino a 6mila euro per cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti che sostengono spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli e la partecipazione a corsi di aggiornamento (seguirà decreto attuativo).

131 E-commerce imprese agricole

Esteso fino al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa o in consorzi o “strade del vino”, il credito d’imposta al 40% a sostegno del made in Italy, per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche destinate al potenziamento del commercio elettronico (seguirà provvedimento attuativo entro 30 giorni).

171 e 172 Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno

Proroga 2021 e 2022 del bonus per imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

da 173 a 176 Nuove attività nelle Zes del Mezzogiorno

dimezzata per sette anni l’imposta sul reddito di imprese che avviano una nuova attività nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, se almeno dieci anni viene mantenuta l’attività e i relativi posti di lavoro.

da 185 a 187 Credito d’imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno

Rinnovato fino al 2022, con gli importi previsti dal Dl Rilancio, il bonus per attività di R&S (inclusi progetti in materia di Covid-19) di strutture produttive in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

da 219 a 226 Piani individuali di risparmio

Credito d’imposta (dieci quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi o in compensazione) per le perdite, pari alle minusvalenze e ai differenziali negativi realizzati, a condizione che gli strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e che il bonus non ecceda il 20% delle somme investite. Si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

da 227 a 229 Baratto finanziario 4.0

Meccanismo di compensazione tra crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche, tramite piattaforma telematica gestita dall’Agenzia delle Entrate, con effetti analoghi all’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, sempreché non siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito o piani di risanamento (seguirà decreto attuativo).

230 Bonus quotazione PMI

Resta in vigore il credito d’imposta al 50% con tetto di 500mila euro, per le spese di consulenza delle piccole e medie imprese che mirano ad essere ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei.

da 233 a 243 Operazioni di aggregazione aziendale

Nuovo incentivo per aggregazioni aziendali attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda nel 2021: il nuovo soggetto può trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente.

da 244 a 247 Ricapitalizzazione imprese di medie dimensioni

Prorogate le misure deal decreto Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, con aumento di capitale fino al 30 giugno 2021.

333 Spese veterinarie

Elevato a 550 euro il tetto di spese veterinarie con detrazione IRPEF al 19%, oltre la quota di franchigia di 129,11 euro.

da 381 a 384 Riduzione del canone di locazione

I proprietari che ribassano il canone all’inquilino, ricevono un contributo a fondo perduto pari fino al 50% dello sconto accordato, entro il tetto annuo di 1.200 euro, ma solo nei comuni ad alta tensione abitativa e se l’abitazione risulta la prima casa del locatario e il locatore comunica la rinegoziazione all’Agenzia delle entrate (provvedimento attuativo entro 60 giorni dall’entrata). Se le domande superano le risorse stanziate, si riproporziona il bonus.

da 536 a 539 Promozione competenze manageriali

Credito d’imposta (al 100% per piccole e micro imprese, 90% per medie imprese, 80% per grandi imprese) sulle donazioni 2021 e 2022 e nel limite di 100mila euro, per finanziare iniziative formative per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze manageriali promosse da università, istituti di formazione avanzata e scuole di formazione manageriale (seguirà decreto attuativo).

da 595 a 597 Locazioni brevi

Regime delle locazioni brevi (contratti fino a 30 giorni con cedolare secca al 21%) al massimo per quattro appartamenti (dopo scatta l’attività imprenditoriale).

da 599 a 601 IMU per i settori turismo e spettacolo

Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili in cui si svolgono attività legate ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, immobili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, night-club.

602 Tax credit affitti

Esteso al 30 aprile 2021 alle agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (istituito dal decreto Rilancio).

da 608 a 610 Crediti d’imposta per la filiera della stampa

Prorogati per gli anni 2021 e 2022: il bonus pubblicità al 50%, il tax credit per le edicole, il credito d’imposta per le testate digitali che acquisiscono servizi di server, hosting e banda larga.

da 631 a 633 Fondi di investimento esteri

Dal 2021, stesso trattamento fiscale per i dividendi e le plusvalenze conseguiti da Oicr di diritto estero, istituiti in Stati Ue o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, e per quelli realizzati da Oicr istituiti in Italia: il regime di esenzione previsto per questi ultimi è esteso anche ai primi

da 651 a 659 Ecotassa ed ecobonus (eco-incentivi)

Ecotassa per acquisto di autoveicoli ad alte emissioni di Co2: non si applica ai veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km, per molte fasce diminuisce l’importo. Contributo statale per acquisto di auto a ridotte emissioni con e senza rottamazione, nuovo contributo per acquisto di veicoli nuovi adibiti al trasporto merci e autoveicoli speciali (ambulanze, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.)

da 691 a 695; 698 e 699 Mobilità sostenibile

Confermato fino al 2026, il contributo per acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi, con risorse retroattive per acquisti dal 4 maggio al 2 novembre 2020 di biciclette o altri mezzi per la mobilità personale elettrici. Credito d’imposta al 30% delle spese per l’acquisto di cargo bike anche a pedalata assistita, fino a un massimo annuale di 2mila euro, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano (seguirà decreto attuativo).

da 1051 a 1063 Bonus investimenti

Esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e diversificazione delle aliquote, incremento delle spese ammissibili, ampliamento dell’ambito oggettivo. Si applica per investimenti dal 16 novembre 2020.

1064, lettere da a) a h) Bonus ricerca e sviluppo

Confermato fino al 2022 e incrementato il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

1064, lettere i) e l) Bonus formazione 4.0

Prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, compresi i costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

1084 Plastic tax

Rimandata al 1° luglio 2021 con modifiche l’imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (Macsi).

1086 Sugar tax

Rimandata al 1° gennaio 2022, con modifiche, l’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.

da 1087 a 1089 Bonus acqua potabile

Credito d’imposta al 50% per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio acqua, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, fino a un importo di spesa pari a mille euro per immobile alle persone fisiche e a 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali. Servirà darne comunicazione all”ENEA.

1095 Lotteria dei corrispettivi

Partecipazione riservata agli strumenti di pagamento elettronici, il portale dedicato sarà gestito dall’Agenzia delle dogane.

1097 Cashback

I rimborsi da cashback di Stato sono esentasse e non concorrono al reddito del percipiente.

da 1098 a 1100 Bonus adeguamento ambiente di lavoro

Anticipata al 30 giugno 2021 la scadenza per l’uso in compensazione (o la cessione a terzi) del credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro.

1102 Contribuenti minori I contribuenti con volume d’affari fino a 400mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di servizi) o 700mila euro (se esercenti altre attività) già ammessi alla liquidazione trimestrale IVA, possono registrare le fatture a cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

1103 e 1104 Esterometro

Abolita dal 1° gennaio 2022 la comunicazione telematica dei dati sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro), la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche. Prevista, per l’omessa o errata trasmissione dati, sanzione di 2 euro per fattura (entro il limite di 400 euro mensili) ridotta alla metà (tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, entro lo stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta.

1105 Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica

Confermato il divieto di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

1106 Precompilazione documenti IVA

Per la Precompilata IVA si utilizzeranno i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri, nonché quelli presenti in Anagrafe tributaria (dichiarazione anno precedente, liquidazioni periodiche trimestri precedenti).

1108 Bollo fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo per fatture elettroniche tramite Sdi grava in solido su chi effettua la cessione, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

da 1109 a 1115 Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2021, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione oppure in misura fissa di 100 euro se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo. Non è ammesso il ravvedimento per violazioni già constatate. Rinviata al 1° luglio la norma che consente a commercianti e assimilati di ricorrere in alternativa a sistemi di incasso evoluti (carte di credito/debito e altre forme di pagamento elettronico che permettono memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati).

1120 Money transfer

Abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati tramite istituti di pagamento